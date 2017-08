Vse se je začelo po naključju, ko je Aleš Piščanec leta 2000 namesto sestre na porodniškem dopustu vodil sladoledarno na Obali in pustil »fino pisarniško službo«. Brez izkušenj je naslednje leto odprl svojo sladoledarno: »Ni bilo slabo, a ni bilo ne repa ne glave.«

Ko so jo po koncu sezone zaprli, je sedel v avto in šel v Italijo v želji, da se nauči obrti izdelave sladoleda. Tam je naletel na, lahko bi rekli, svojega sladolednega guruja Angela Grassa. »Zlezel mi je pod kožo. Vso zimo sem mu sledil po vsej Italiji, kjer koli je imel predavanje ali šolanje, sem bil tam,« se spominja Piščanec.

Ko je naslednjo leto ponovno delal sladoled, je spoznal, da ima sicer veliko znanja, a potrebuje izkušnje. »Ni samo tako, da prebereš recept in narediš dober sladoled. Sladoled je zelo kompleksna stvar. Izdelava je odvisna celo od strojev, ki jih uporabljaš,« pravi. A bil je »sladoledno pečen«, celo tako zelo, da zaradi odprtja sladoledarne v Ljubljani ni bil z ženo v porodnišnici, ko se mu je rojevala hči. »Žena mi to še danes očita,« se smeje.

Aleš Piščanec brez ovinkov prizna, da je z Vigòjem v prvi vrsti meril na turiste: »Vedeli smo, da bo domačine težje prepričati, ker že imajo svoje sladoledne navade in jih težko menjajo. Nisem hotel, da bi jih vabili s ceno ali čim podobnim, raje sem pustil času čas, da se je razvedelo od ust do ust. Po dveh letih, ko so bili v lokalu večinoma le tujci, ki se zanašajo na ocene Tripadvisorja, so začeli prihajati tudi domačini.« Od takrat se iz sladoledarne vsak večer vije dolga vrsta, za katero pravi, da je to v resnici lepo skupinsko doživetje.