Za mnoge je v prestolnici le ena sladoledna zvezda – slaščičarna Zvezda v Wolfovi ulici. Lahko bi rekli, da je lizanje sladoleda pred Zvezdo moč navade, saj so bili ob odprtju leta 1999 prvi, ki so prestolnici ponudili drugačen sladoled in so na neki način začetniki ljubljanskega sladolednega buma. Tedaj je sladoled pripravljala kar lastnica Urška Šefman Sojer sama.

Na začetku so sladoled mešali v majhni sobici na Wolfovi, ki pa je kmalu postala premajhna za količino, ki so jo potrebovali, zato so delavnico preselili v Tomačevo, nad sladoledom pa zdaj bedi izkušena sladoledarka Danijela Preložnik, za katero njeni sodelavci trdijo, da ima res posluh za sladoled. Celo tako velik posluh, da je leta 2012 delila prvo mesto na državnem sladolednem tekmovanju in se nato uvrstila na evropsko tekmovanja Accademia della Gelateria Italiana, kjer je s čokoladnim sladoledom domori zasedla drugo mesto. Toda Zvezda sladoledov ne dela za tekmovanja, temveč za ljudi in vsa ta leta ne glede na konkurenco ostajajo zvesti svoji viziji sladoledov in slaščic.

Letos so vse presenetili s tem, da so premaknili zunanjo prodajo sladoleda. Marsikdo pride na znano sladoledno mesto ob vhodu v slaščičarno, in ko tam ne zagleda skrinje s sladoledi, prestrašeno pomisli, da Zvezdinega sladoleda ni več. Seveda je, a so ga preselili – v notranjosti imajo zdaj železni repertoar sladoledne klasike, v vitrini malce višje ob stavbi pa posebne, lahko bi rekli kraljevske okuse. Recimo te dni tam ponujajo češnjo s kardamomom in cimetom, pa spicy cookies, ki vsebuje orientalsko začinjene piškote. »V tej vitrini se veliko igramo z okusi in jih pogosto menjavamo,« je razložila predstavnica slaščičarne Emina Halilović.