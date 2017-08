Po besedah direktorja javnega komunalnega podjetja Okolje Piran, Alena Radojkoviča, je prišlo do okvare, v kateri je počil kanalizacijski jašek ter se prelil med meteorne vode, te pa se izlivajo v morje med Bernardinom in skladišči soli. »Okvaro bomo popravili v nekaj urah in potem bodo pristojne službe ponovno opravile vzorčenje. Ponovili pa ga bodo še jutri,« je povedal za Primorske novice. Radojkovič je sicer še omenil, da so jemalci vzorcev ugotovili, da gre za madež, kar nakazuje, da bi lahko bil vzrok za onesnaženje tudi izpust kakšne ladje.

Iz Hotelov Bernardin, ki upravljajo plažo hotela Vile Park, so sporočili, da so kopališče zaprli okoli poldneva, ko so dobili informacijo NIJZ o onesnaženosti vode.

Mikrobiološko kakovost vode bodo na tem kopališču spremljali tudi v času sanacije. Na podlagi rezultatov in ocene tveganja za okužbo, ki jo bo podal Nacionalni inštitut za javno zdravje, pa se bodo pristojni odločili o ukinitvi prepovedi kopanja in o tem obvestili javnost