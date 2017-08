Prve tekme bodo na sporedu 15. in 16. avgusta, povratne pa 22. in 23. avgusta. Maribor bo najprej odšel na gostovanje v Izrael, povratna tekma pa bo v Ljudskem vrtu. Hapoel je doslej štirikrat osvojil domače prvenstvo, zadnjih dveh naslovov se je veselil 2016 in 2017. V prejšnjem krogu so presenetili bolgarski Ludogorec (skupno 3:3, odločil je gol v gosteh). S kom se bodo pomerili Domžalčani, pa bo jasno čez slabo uro, ko bo na vrsti še drugi današnji žreb, in sicer za pare v ligi Evropa.

* Pari 4. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: Qarabag - Koebenhavn Apoel - Slavia Praga Olympiacos - Rijeka Celtic - Astana Hapoel Beer Sheva - Maribor Istanbul Basaksehir - Sevilla Young Boys Bern - CSKA Moskva Napoli - Nica Hoffenheim - Liverpool Sporting Lizbona - FCSB