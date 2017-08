Domžalčani so na povratni tekmi 3. predkroga evropske lige nadoknadili minimalen zaostanek s prve tekme v gosteh (0:1). Pred več kot 5000 gledalci so v Stožicah z 2:o ugnali favorizirani Freiburg. Odločilen je bil sanjski drugi polčas. Nemci so v uvodu ob prekršku v kazenskem prostoru ponudili priložnost Senijadu Ibričiću, ta pa je z bele točke vratarja poslal v levo, žogo pa v desni spodnji kot. Nalet Slovencev sta slabih deset minut kasneje s sijajnim protinapadom nadgradila Ivan Firer, ki je lepo podal v prostor, in Gaber Dobrovoljc, ki je žogo z dobrim vtekanjem pospravil v nebranjeno mrežo.