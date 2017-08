»Kdaj si se nazadnje peljal z vlakom?« je bilo najpogostejše vprašanje med slovenskimi košarkarskimi reprezentanti, ko so se včeraj v dopoldanskih urah z železniške postaje v Ljubljani odpeljali proti Celju in nato od tam pot z avtobusom nadaljevali proti Zrečam, kjer opravljajo tretji sklop priprav na evropsko prvenstvo. Razpoloženje med igralci je bilo kljub zgodnji uri odhoda prešerno, kar kaže na to, da v moštvu vlada prava kemija. To veseli tudi selektorja Igorja Kokoškova, ki lahko od včeraj računa na kapetana moštva Gorana Dragića in člana reprezentance do 20 let Žana Marka Šiška.

»Pred dvema letoma. Sin si je želel na vlak, pa sva se peljala iz Ljubljane v Domžale,« je v smehu na zgornje vprašanje sedme sile, ki je reprezentanco spremljala na poti do Celja, odgovoril Goran Dragić. Enaintridesetletni košarkar, za katerim je v dresu moštva NBA Miami Heat ena najboljših sezon v karieri, se je vnovičnega snidenja z reprezentančnimi kolegi izredno razveselil, pa čeprav gre v zadnjih letih težje od doma. »Včasih sem komaj čakal, da se je začela reprezentančna akcija. Ne razumite me narobe, tudi zdaj je tako, a za seboj puščam otroka in ženo,« pravi organizator igre, ki je največ prostega časa po koncu sezone v ligi NBA posvetil ravno družini in prijateljem, v zadnjem času pa ni pozabil niti na pripravo na novo sezono. »Ta se zame začenja zdaj, saj bom nemudoma po prihodu z EP odpotoval v ZDA. Pripravljen sem dobro, saj je bil skupno 15 dni v Ljubljani trener iz Miamija, tako da sem treniral kot med sezono v ligi NBA.«

Kot sestavljanje legokock Na poti v Celje je Dragić tudi zavoljo zahtev medijev največ časa preživel v družbi Luke Dončića, s katerim bosta na evropskem prvenstvu tvorila udarni dvojec, od katerega slovenska športna javnost pričakuje veliko. »Sodelovanja z Luko se veselim. Vemo, kaj pri vsega 18 letih že pomeni v košarkarskem svetu. Odlično bo imeti ob sebi takega košarkarja, ki me bo lahko nekoliko razbremenil in prevzel del odgovornosti nase. Tudi reprezentanci bo to veliko pomenilo,« razmišlja otrok Ilirije, ki ni pozabil niti na Anthonyja Randolpha, s katerim sta bila skupaj izbrana na naboru lige NBA leta 2008. »V svoji igri ima drugačno dimenzijo, kot smo bili v reprezentanci pri štiricah vajeni do zdaj. Je izredno skočen, pri 211 centimetrih si lahko sam ustvari prostor za met, več možnosti bo tudi za kakšen 'alley-oop'. Na splošno se mi zdi, da imamo tokrat izredno raznovrstno moštvo. V preteklosti je bilo tako, ko smo imeli na krilnih položajih visoka Nachbarja in Jagodnika. Zdaj so tu poleg Randolpha še Dončić, Murić in Čančar. Različni tipi igralcev, ki pa se dobro dopolnjujejo. Stvari bo treba le sestaviti kot legokocke,« razmišlja Dragić, ki popolnoma verjame v uspeh reprezentance. Če ne verjameš, pravi, do njega niti ne more priti, hkrati pa dodaja, da gre Sloveniji na roko tudi to, da je tokratni krog kandidatov za odličja na prvenstvu stare celine širši kot v preteklosti. Medtem ko je z mislimi trenutno povsem pri reprezentanci, pa so v zadnjih dneh onkraj Atlantika zakrožile novice, da ga je Miami v paketu še z nekaterimi drugimi igralci pripravljen poslati v Cleveland v zameno za Kyrieja Irvinga, ki si želi zapustiti lanskega prvaka lige NBA. Moštvo s Floride je namigovanja odločno zavrnilo, z njimi pa se ne obremenjuje niti Dragić. »Pogovarjal sem se z ljudmi v klubu. Tudi to, da je bil tu trener iz Miamija in da me bo znova obiskal tudi glavni trener Erik Spoelstra, nekaj pove.« Miami je v drugem delu lanske sezone veljal za eno najbolj vročih moštev lige, a mu zaradi slabega vstopa v sezono naposled ni uspelo v končnico. Vodstvo kluba je v zadnjih tednih zadržalo najboljše posameznike, kar Miamijevo sedmico veseli. »Če se vrnem na prej omenjene legokocke. Če jih nekaj izgubiš, ne moreš sestaviti igrače. Tako je bilo pri nas na začetku sezone, ko so igralci manjkali zaradi poškodb. Ko so se vsi vrnili, smo ustvarili pravo kemijo in igrali odlično košarko. Letos bo to treba še nadgraditi.«