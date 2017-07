Cacao je ena od slaščičarn, ki imajo svoje podružnice tako v Ljubljani kot na Obali, natančneje v Portorožu. Tam so jo odprli leta 2005, v prestolnici tri leta pozneje, ko je sloves o njihovem sladoledu z morja že pljusknil na celino. »Pri nas delamo sladoled na mlečni osnovi in sorbete. V ponudbi imamo vsak dan 40 okusov, sicer pa imamo razvitih 190 okusov, a okusov ne menjamo med sezono,« je razložil gospod Hadžiabdić.

Zakaj pistacija ni zelena

»Stranke se navadijo na nekatere okuse in potem jih želijo vso sezono. Zato pred sezono naredimo listo okusov, ki jih potem delamo vse poletje,« pove vodja slaščičarne. Nove okuse začnejo izbirati že okoli novega leta. Letos so dodali okuse čokolade s poreklom: mlečna čokolada Santo Domingo, ekvadorska čokolada z ingverjem in hruško ter perujska čokolada z oljčnim oljem: »Sladoledi s sestavinami s poreklom dvignejo raven sladoleda. Prav tako uporabljamo samo slovensko mleko.« Poleg čokolade s poreklom so pistacije in lešniki iz Italije, vanilja pa z Madagaskarja. Prav s pistacijo so imeli pri strankah največ težav.

»Nekateri so navajeni na sladoled z umetnimi okusi in se jim zdi, da naša pistacija sploh ni prava. Včasih se zgodi, da so zelo presenečeni, ko jim na mizo prinesemo kepico pistacije, ki ni živo zelena. Seveda sladoled iz prave pistacije ni živo zelen, saj tudi pistacija ni take barve, temveč je bledo rjava.« Ja, je pač tako, da desetletja sladoledov nenavadnih barv in okusov naredijo svoje.

»Zdi se mi, da se pri nas šele razvijamo v izobražene jedce sladoleda,« je prepričan. Tudi pri izbiri okusov je tako, da se vidi, da smo Slovenci klasiki. Najbolj priljubljeni so čokolada, vanilja, lešnik, jagoda. »Veste, kaj je zanimivo pri tem, kako se ljudje odločajo za okus sladoleda – zelo pogosto izberejo to, kar so izbrali ljudje pred njimi. Tako se lahko zgodi, da naenkrat cela vrsta želi belo breskev,« opiše navade jedcev sladoleda.