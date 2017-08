Uporabniki družbenih omrežij so lahko v zadnjem mesecu naleteli na fotografijo arheološke najdbe iz Mezopotamije, poimenovane »vrtavka z živalskimi glavami«. Ta s svojo obliko močno spominja na fidget spinner, vrtavko, ki je v zadnjih mesecih obnorela svet.

Twitterjeva uporabnica se je ob fotografiji mezopotamske vrtavke pošalila, da je to dokaz, da nimamo več izvirnih idej.

Proof that there are no original ideas anymore pic.twitter.com/7zPxYha7QQ — Arielle Pardes (@pardesoteric) July 31, 2017

Toda po mnenju arheologov in zgodovinarjev je verjetnost, da so se mezopotamski otroci igrali s prstnimi vrtavkami, zelo majhna. Arheološko najdbo, ki je stara okoli 4.000 let, hranijo v muzeju orientalskega inštituta univerze v Chicagu. Glavni kustos Jean Evans je za The Verge pojasnil, da se eksponat res imenuje glinena vrtavka, a da domnevajo, da ne gre za igračo, pač pa za del orodja.