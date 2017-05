Fidget spinner je prstna vrtavka, sestavljena iz dveh ali treh lopatic, na sredini katerih je jedro, ki ga uporabnik prime s palcem in kazalcem. Z enim od preostalih prstov nato zavrti lopatico. Glede na vsesplošno navdušenje med otroki ste se na tej točki verjetno že vprašali, kaj se zgodi potem. Pravzaprav nič. Lopatice se vrtijo.

Pred tem iskanj »fidget spinner« na googlu praktično ni bilo. Letos pomladi pa so se na youtubu začeli množično pojavljati videoposnetki, ki prikazujejo, kakšne trike lahko z vrtavko izvajamo. Nekateri med njimi so v dobrem mesecu dosegli več kot šest milijonov ogledov. Uporabniki med drugim tudi tekmujejo , katera vrtavka se dlje časa vrti.

»Vrtavkomanija« se je pred približno dvema tednoma pojavila tudi pri nas. Da jih ima večina tretješolcev, ugotavlja učiteljica z Osnovne šole Dravlje Vesna Farkaš . »V svojem razredu sem vrtavke iz varnostnih razlogov prepovedala. Ena od njih je namreč v glavo zadela deklico in jo poškodovala,« je razložila Farkaševa in opozorila, da so vrtavke lahko precej težke, lopatice pa koničaste oblike. Opaža, da je igrača popularna predvsem na razredni stopnji in izpostavlja, da otroci starše intenzivno prepričujejo v nakup.

Ameriški CNN je prejšnji teden poročal, da so v nekaterih ameriških šolah, med drugim v Minnesoti in Massachusettsu, vrtavke že prepovedali.

Kljub temu da je vrtavka večinoma oglaševana kot sredstvo proti stresu in pripomoček, ki naj bi pomagal osebam z avtizmom, ADHD in tesnobnostjo, se zdi, da se je ob ekstremnem povečanju njene uporabe ta namen nekje izgubil.

Za modno vrtavko lahko odštejete tudi več kot 500 evrov

Na spletnih straneh, prek katerih nam vrtavko pošljejo s Kitajske, igračo dobimo že za tri ali štiri evre. Prek slovenskih posrednikov so dostopne za deset ali 15 evrov, v trgovinah, kot je Mercator, pa po besedah Farkaševe za vrtavko odštejemo okoli deset evrov.

Tržno nišo so zavohali mnogi, saj uporabnikom nikakor ni vseeno, kako moderno je igračka videti. Na trgu so se hitro pojavili najrazličnejši modeli in barve vrtavk. Cene so zato zelo raznolike, nekateri med njimi stanejo celo več kot 500 evrov. Cene so odvisne predvsem od materiala, pa tudi od tega, kako dolgo se vrtavka po enem zavrtljaju vrti.

Prstna vrtavka je bila sicer zasnovana že leta 1990, leta 1993 pa jo je patentirala floridska izumiteljica Catherine Hettinger. A zaradi njenega izjemnega uspeha in priljubljenosti se izumiteljica na svojo žalost ne kopa v denarju. Nekaj let po prijavi patenta je morala namreč z njegovim obnavljanjem prenehati, saj ni imela dovolj denarja, da bi pokrila pripadajoče stroške.