Poleg proizvodnje odkovkov, strojne opreme in ročnih orodij je turizem ena od štirih divizij zreškega Uniorja. To so se leta 2013, torej v času, ko so se z bankami upnicami dogovarjali o reprogramiranju skoraj 160 milijonov posojil, v družbi zavezali odprodati.

S prodajo turistične divizije se v Uniorju trudijo že nekaj časa. Ta poleg hčerinske družbe RTC Krvavec vključuje tudi smučišče Rogla in Terme Zreče. Po pojasnilih predsednika Uniorjeve uprave Darka Hrastnika bo o morebitni prodaji RTC Krvavec več znanega po dopustih. Kdo je