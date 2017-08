Kratek izlet med vesternom in filmskim esejem Igor Bezinović hrvaški filmski režiser, puljski nagrajenec

Mladega hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića je hrvaško in mednarodno filmsko občinstvo dobro poznalo že po njegovih dokumentarnih in eksperimentalnih, ciničnih, kritičnih, zabavnih in zabavljaških kratkih filmih (veliko jih je dostopnih tudi na spletu), v katerih se znajde vse od stavke neplačanih hrvaških delavcev in prostaških istrskih narodnih napevov do Kirkegaardovega groba in režiserjeve dementne babice. Leta 2012 je posnel dokumentarni film Blokada o študentski zasedbi zagrebške filozofske fakultete, letos pa je v Rotterdamu predstavil svoj igrani celovečerni prvenec Kratek izlet, ki je nastal po istoimenskem romanu Antuna Šoljana.