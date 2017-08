Izmerjena poraba odstopa v večini primerov navzgor, v posameznih primerih tudi do dvakrat. Ključni vzrok je predpisana metodologija za določanje vrednosti na energijski nalepki, ki ni primerljiva z realno uporabo. Nemška potrošniška organizacija (www.test.de) je naredila natančnejšo analizo pomanjkljivosti zakonskih predpisov.

Pri hladilnikih energijska nalepka navaja porabo elektrike praznega hladilnika pri temperaturi okolice 25 stopinj Celzija. Ker temperatura prostora, v katerem stoji hladilnik, močno vpliva na porabo energije, se pri potrošniških meritvah ugotavlja učinkovitost pri 10, 25 in 32 stopinjah. Pri tem je hladilnik že do polovice napolnjen, dodatno pa se vstavi še 10 kilogramov vsebine na 100 litrov prostornine s temperaturo 25 stopinj, kar predstavlja običajni tedenski nakup, ki se mora v hladilniku najprej ohladiti. Zahtevnejše meritve dajejo v povprečju 16 odstotkov višje vrednosti, pri posameznih modelih pa tudi veliko več.

Pri pečicah navaja energijska nalepka porabo energije glede na volumen pečice. Teoretično s takim prikazom učinkovitosti ni nič narobe, žal pa zakonodajalec dovoljuje, da se meri celoten bruto volumen pečice z odstranjenim sistemom za pritrjevanje pladnjev in mrež. Uporabna prostornina je v praksi manjša. Dodatno se lahko pri meritvi upošteva kateri koli program za pečenje, zaradi česar proizvajalci merijo le redko uporabljene posebne varčne programe. Meritve pri običajnih programih za ventilacijsko pečenje in za pečenje z zgornjim in spodnjim grelcem ugotavljajo v povprečju 60 odstotkov višjo porabo.

Čemu torej koristi energijska nalepka?

Proizvajalci z navajanjem meritev ne lažejo, saj le sledijo direktivi Evropske unije, pri tem pa seveda izkoristijo vsako pomanjkljivost predpisa v svojo korist. Vseeno ostaja energijska nalepka koristno vodilo pri izbiri in nakupu aparata, a na navedene številke se ne zanašajte in za natančnejše podatke preverite še rezultate potrošniških testiranj. Končna poraba energije pa je močno odvisna tudi od načina uporabe aparatov. Svetujemo, da perete čim bolj napolnjene pralne in pomivalne stroje, ter da velike porabnike (likalnik, pralni, sušilni in pomivalni stroj) uporabljate čim več v času cenejše električne tarife.

Vir: www.zps.si