Ker sem sodeloval pri razvoju, dobro vem, komu je ta avto namenjen. V podaljšani različici se je in se še vedno najbolje prodaja zunaj Evrope, v ZDA in na Kitajskem, kjer velja pravilo, da ko si nekaj v življenju dosegel, avta ne voziš več sam. Ker pa se kupci razlikujejo, ponujamo različne medosne razdalje, od kratke, podaljšane do superpodaljšane.

Klasična limuzina razreda S je narejena za evropski trg, kjer velja, da voziš avto sam, zadaj pa največkrat sedijo otroci. Nekoliko daljša je za vse tiste, ki na zadnji klopi prevažajo tudi odrasle, na primer na daljši službeni poti najdaljši maybach pa ponuja maksimalno udobje in je na koncu še boljši, kot smo pričakovali, tudi odziv na določenih trgih je izjemen.

Ko je bila znamka Maybach samostojna, še ni bilo Mercedesove zvezde na motornem pokrovu, zato Kitajci niso poznali ozadja njegove zgodbe. Skrivnost današnjega uspeha je prav v tem, da je znamka Maybach postala del Mercedesa in je namenjena tistim Mercedesovim kupcem, ki pričakujejo ekskluzivnost. Pri Maybachu je omejitev nebo, vse je mogoče. Ker pa je to še vedno Mercedes, gre za dodano vrednost, saj je znamka prepoznavna široko po svetu. Skrivnost uspeha je, da avto prodajamo kot razred S, hkrati pa je najbolj ekskluziven.

Pullman je podaljšana različica, namenjena predvsem predsednikom vlad, je avtomobil s tradicijo. Navsezadnje ga je v preteklosti vozil celo Tito. Veliko pullmanov je blindiranih, so pa prodajne številke majhne. Seveda pa avto ni primerljiv z običajnim razredom S, vse je drugačno, še bolj ekskluzivno, saj se avto uporablja ob posebnih priložnostih. Na cesti jih je res malo, sam ga na primer še nisem videl.

Seveda bo delo zahtevno, toda če ne bi imel več ideje, kako dizajnirati ikono avtomobilskega oblikovanja, kar razred S gotovo je, bi bil nared za upokojitev. Vsi vemo, da je življenjska doba avtomobila od šest do osem let, zato tega modela večno ne bomo izdelovali, da bi nam zmanjkalo idej, kako ga nadgraditi in izboljšati, pa seveda ne pride v poštev. maš