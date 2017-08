Nič ni bolj poletnega kot jajčevci, špinača in paradižnik. V tejle jedi se odlično počutijo in tako se boste tudi vi, ko bo v vašem želodčku. Samo pomislite: tanke rezinice jajčevca, ki so ravno prav mehke, špinača, ki se skupaj s skuto in limonino lupinico skriva v zavitkih in ohtakofenomenalna paradižnikova omaka, pripravljena iz dišečih, fantastično sladkih paradižnikih.

Jajčevci, oziroma malancani, so odlični v tem letnem času. Zagotovo jih videvate povsod. Če jih še ne poznate ali pa bognedaj ne marate, jih morate poskusite pripraviti v tej različici. Jajčevci so namreč polni zdravja. So dober vir prehranskih vlaknin, ki spodbujajo prebavo ter mineralov magnezija in kalija, ki pripomoreta k čvrstim kostem. Lupina vsebuje vitamin C in nekatere druge vitamine (A, K, niacin) zato jajčevcev ne lupimo. Grenčine v soku jajčevcev pospešujejo izločanje žolča in lahko spodbujajo delovanje jeter. Jajčevci naj bi delovali tudi blago odvajalno in protibakterijsko.

Zvitke lahko pripravite tudi vnaprej in jih pred postrežbo le pogrejete. Če imate pred postrežbo vseeno malo več časa, pa zvitke pripravite vnaprej, pred postrežbo pa pripravite le še paradižnikovo omako in jih v njej specite.

Pa še nekaj besed o paradižnikovi omaki. Če vas paradižnikova lupinica moti, jih olupite. Kako? Na spodnjem delu vanje zarežite v obliki križ kraž, potem pa jih za minuto postavite v vrelo vodo. Iz vrele vode jih previdno vzemite in olupite – tam, kjer je križ kraž, se bo lupinica zavihala in lupljenje bo enostavno. Pa še to, namesto večjih paradižnikov lahko uporabite tudi češnjeve. Pomembno je le, da so paradižniki odlični, sladki in domači.

Tile zvitki z omako so lahko samostojna jed – potrebujete le nekaj kruha za omako in skledo solate, lahko pa zvitke z omako postrežete tudi z rižem, pire krompirjem, polento … Pa dober tek!

