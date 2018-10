Tudi v tisti fazi odraščanja, ko so otroci nehote najbolj uničevalni, imate lahko urejeno stanovanje z lepo notranjo opremo, le vedeti morate, kakšno je treba izbrati, da bo prestala vse njihove »napade«. Seznanite se z naslednjimi zvijačami, ki jih za družine z živahnimi malčki predlagajo notranji oblikovalci.

Temno vzorčaste talne obloge Če dvomite, ali naj izberete svetlejšo ali temnejšo talno oblogo ali preprogo, se zagotovo odločite za temnejšo barvo. Na svetli podlagi se opazi vsak madež grozdnega soka (in tudi rdečega vina), temen vzorec pa zakrije vse mogoče »polivalne grehe« in tudi čiščenje je lažje. V najbolj obremenjenih prostorih naj bodo po tleh cenejše talne obloge (če nimate parketa, linoleja ali drugih, ki jih zlahka čistimo). Zakaj? Ste že videli zelo lačnega malčka v času kosila? Zato!

Tkanine, ki jih zlahka čistimo Današnje sodobne tkanine gredo na roke tudi preveč živahnim otrokom. Pozabite na navadno blago, ko kupujete sedežno garnituro, ter poiščite sintetične tkanine, ki so videti (in čuditi) povsem naravne, v resnici pa so odporne na tekočino in madeže. In naj vam ne bo škoda odšteti zanje nekoliko več, saj bo vaše pohištvo z leti dokazalo, da prenese vse »napade« malčkov in hišnih ljubljenčkov. Najnovejša uspešnica v svetu inovativnih tekstilij je kripton – mehko, čudovito in neuničljivo blago, s katerega lahko brez sledu pobrišemo tudi rdeče vino. Zaradi svojih lastnosti je našel mesto tudi v Beli hiši in Buckinghamski palači.

Luksuzno usnje Ste se doslej izogibali usnju v notranji opremi, ker je preveč luksuzno? Za to ni nobene potrebe! Izberite stole za jedilnico z usnjenim sedežnim delom ter zofo ali sedežno garnituro v usnju. Visokokakovostno usnje je lahko čistiti; samo obrišemo ga z vlažno krpo in občasno namažemo s sredstvom za nego usnja. In še bonus: opraskano, rahlo obrabljeno usnje je sčasoma pravzaprav videti še žlahtnejše.

Oblazinjena otomana Z oblazinjeno otomano, ki nadomešča klubsko mizo z nevarnimi ostrimi robovi, bo vaš dom videti zavidljivo luksuzen in hkrati varen za naokoli podeče se malčke. Če je dnevni prostor večji, izberite več manjših otoman in jih združite pred prostorom za sedenje in dnevni počitek, s čimer ustvarite videz in občutek večje klubske mize.

Rustikalni videz V stanovanje postavite namesto novih, ki bi lahko utrpeli poškodbe, nekaj kosov postaranega pohištva. Rustikalna ali starinska oprema se lepo vključi v sodoben notranji dizajn in mu doda nekaj šarma, obenem pa na njej morebitnih prask niti ne opazimo.