Le kaj so se minule dni spraševali prebivalci Washingtona, ko se je mimo njih sprehajal ameriški predsednik ter stresal roke in se pogovarjal s svojimi oboževalci. Prizor je bil res nenavaden, navdušenje ljudi, ki so ga obdajali, pa razumljivo. Med njimi namreč ni stal pravi predsednik Donald Trump, ampak Kevin Spacey, ki si je za fotoseanso, namenjeno promociji nove sezone serije Hiša iz kart, v kateri igra skorumpiranega predsednika ZDA Franka Underwooda, nadel državniški videz, se popeljal v predsedniški limuzini in se sprehodil po najbolj znanih lokacijah politične prestolnice Amerike. Da bi bila zadeva še bolj realistična, je vse to počel pred fotografskim objektivom Peta Souze, nekdanjega fotografa Bele hiše, ki je ovekovečil osem let predsednikovanja Baracka Obame, bil pa je tudi uradni fotograf Ronalda Reagana.

Souze, ki je ustvaril zdaj že znamenite fotografije Obame med spremljanjem napada na Osamo bin Ladna, izmenjavo nežnosti z ženo Michelle in igranjem z otroki, v Beli hiši sicer ni več, ker ga je Trump zamenjal s fotografinjo nekdanje prve dame Laure Bush in podpredsednika Dicka Cheneyja Shealah Craighead, sproščene fotografije pa so postale le oddaljeni pogled na delo ameriškega predsednika.

Terorizem in lažne novice Serija fotografij z naslovom Dan v življenju Franka Underwooda deluje kot prava stvar, na njih pa Spaceyja večino časa spremlja Michael Kelly, ki v Hiši iz kart igra njegovo desno roko Douga Stamperja. Njune soigralke in občasne režiserke serije Robin Wright na njih ni mogoče najti, je bila pa ta zato bolj opazna, ko se je pred prihodom pete sezone Hiše iz kart na Netflixu razgovorila o tem, kako podobna sta si po svoje Frank Underwood in Donald Trump. »Ameriško ljudstvo ne ve, kaj je dobro zanje. Jaz pa,« grozi Underwood v napovedniku za serijo, Trump pa, če to gleda, verjetno prikimava. »Trump je pobral naše najboljše ideje,« je Wrightova dogajanje v seriji, ki ga presega samo še trenutna ameriška realnost, komentirala v pogovoru za Guardian, kot prva dama Claire Underwood, ki jo igra v Hiši iz kart, pa je dejala: »Predsednik in jaz imava preprosto željo. Povejte nam, kar vidite. Moj mož in jaz vas želiva zaščititi.« Scenarij za Hišo iz kart, ki je nastala po britanski seriji iz 90. let, je bil, čeprav bi kdo morda mislil drugače, napisan že pred izvolitvijo Trumpa, Netflix pa je izkoristil pravi trenutek, ko je objavil novico o tem, kdaj bo prišla na spored, saj je to storil tik po njegovi inavguraciji. Boljše reklame, čeprav bi jo kdo lahko imel za slabo, od tega, kar je Trump izvedel v zadnjih mesecih, pa si za novo sezono ne bi mogli zamisliti niti v sanjah. Underwood se v novi sezoni namreč spopada z zelo podobnimi situacijami kot Trump: ameriškimi volitvami, terorizmom, s katerim razpihuje paranojo med ljudstvom, in poročanjem medijev, ki jih odpravlja kot škodljive, njihove novice pa kot lažne.