Za nasprotni učinek je nato poskrbela predsednica ameriške centralne banke (FED) Janet Yellen, ki je v svoji težko pričakovani izjavi povedala, da je ameriško gospodarstvo po mnenju FED v dobri formi. Stopnja nezaposlenosti ostaja pri okoli 4,7 odstotka, inflacija pa prav tako počasi raste proti cilju pri dveh odstotkih. FED zato ohranja načrte za 3 dvige temeljnih obrestnih mer v letu 2017. A na drugi strani se mnenje trga nekoliko razlikuje, saj po anketah sodeč trgovalci v letošnjem letu pričakujejo zgolj dva dviga obrestnih mer. V politiki FED bo v letu 2017 veliko odvisno tudi od diktata novega predsednika Trumpa ter seveda poslušnosti predsednice Yellenove za njegove besede. Če bo Yellenova v preveliki meri nasprotovala Trumpovim željam, je ta že obljubil, da bo poskrbel za njeno zamenjavo.

Za krepitev domače valute je v sredo poskrbela tudi britanska premierka Theresa May. V težko pričakovanem govoru je zbranim predstavila načrt odcepitve Velike Britanije od EU. Ekipa Mayeve se je odločila za tako imenovani trdi Brexit, kar pomeni popolno odcepitev Velike Britanije brez ohranitve kakršnih koli dosedanjih dogovorov z EU. Svojim državljanom je obljubila, da bo, če v pogajanjih z Brusljem ne bo dobila, kar zahteva, s pogajanj odkorakala. Močna drža Mayeve je sprožila velike nakupne pritiske po britanskem funtu. Slednji je proti košarici valut pridobil kar 3 odstotke vrednosti, kar je najvišji dnevni skok vse od leta 1998. Funt je sicer od začetka preteklega leta proti ameriškemu dolarju izgubil 15 odstotkov vrednosti.

Med poslovnimi novicami pa so včeraj močno odmevali poslovni rezultati medijskega giganta Netflix. Družba, ki se ukvarja z dobavo medijskih vsebin po vsem svetu, je v preteklem četrtletju zabeležila 1,93 milijona novih naročnikov v ZDA ter neverjetnih 5,12 milijona novih naročnikov iz drugih delov sveta. Močno rast sta vodili novi avtorski TV-seriji Stranger Things in Narcos. Družba Netflix je v letu 2016 za TV-produkcijo namenila kar 5 milijard ameriških dolarjev, v letu 2017 pa načrtuje krepitev letnega proračuna za filmsko produkcijo za še dodatno milijardo dolarjev. Po objavi poslovnih rezultatov so se delnice družbe v poznopopoldanskem trgovanju zvišale za 8 odstotkov, na 144 ameriških zelencev. Netflix je s tem presegel 60 milijard dolarjev tržne kapitalizacije.