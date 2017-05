Izvršni direktor China Labor Watch Li Qiang meni, da so aktivista pridržali, ker gre za tovarno, ki izdeluje za Ivanko Trump, kar pomeni, da ima situacija politično noto. Ameriškega predsednika in njegovo hči naproša, da se zavzameta za izpustitev aktivistov. Ti so razkrivali kršitve tovarne, vključno z prenizkim plačilom, verbalnim nasiljem in kršitvami pravic žensk.

Že pred tem so znamko Ivanke Trump sicer obvestili o nepravilnostih, vendar predstavniki podjetja dogajanja niso komentirali.

China Labor Watch je doslej v 17 letih izvedla več sto preiskav v tovarnah po Kitajskem, vendar je ta primer prvi, pri katerem se je zgodilo, da so aktivista zaradi preiskave pridržali.