Robert Hutinski (1969) živi in dela v Celju. Skozi fotografijo misli in interpretira krize sodobnega časa. Da bi artikuliral in izostril lasten pogled na družbeno dogajanje, se pogosto obrača k arhivskim dokumentom, kjer išče vizualne podobe, ki pričajo o kontinuirani prisotnosti nasilja v družbi. Bistveno zanj je, da ob raziskovanju arhivov odkriva pretresljive zgodbe usod ljudi, žrtev degradiranih ideologij. Njihovi obrisi in portreti se pogosto pojavljajo v fotografijah, saj je aktualizacija kolektivnega spomina na pretekle travmatične dogodke avtorju ključna. S plastenjem arhivskih dokumentov z lastnim pogledom na svet skuša s preteklostjo opomniti na to, da je preteklost konstantno prisotna tudi v sedanjosti.

Robert je razstavljal in sodeloval v mnogih samostojnih (Mesto pod škornjem v Muzeju novejše zgodovine Celje, Ecce Homo, 2015, Celjski portreti, ...) in skupinskih razstavah (Umetnost je pomembna, toda umetnost ni dovolj, Brezčasna Ofelija, Neskončnost, Umetnost fotografije na Mednarodnem bienalu v Arezzu, …). Njegovo delo so objavile tudi številne specializirane revije (1000 Words Photography Magazine, GUP Magazine, Eyemazing …) in knjižne izdaje (Mono Vol.2 v Gomma books, Atavism v Akina books, …). Za svoje delo je prejel več nagrad, od leta 2013 pa vodi galerijo AQ v Celju.