Načrtovane milijonske naložbe ljubljanske občine v kolesarsko infrastrukturo dobivajo konkretnejše obrise in bodo očitno še obsežnejše od najbolj optimističnih pričakovanj. Novih ali obnovljenih kolesarskih stez in pasov bo skoraj 40 kilometrov, predvidena je postavitev osmih pokritih in varovanih kolesarnic ter 2000 novih stojal za kolesa, predvsem ob izobraževalnih in kulturnih ustanovah ter stavbah javne uprave in glavnih zaposlovalcev. Račun za vse naj bi znašal 6,57 milijona evrov, pri čemer bi iz evropskega mehanizma za celostne teritorialne naložbe počrpali 4,2 milijona evrov, iz državnega proračuna dobili dober milijon, občina pa naj bi prispevala še približno