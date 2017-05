Po 15-minutni hoji sva prišla na Ojstrico, kjer je panorama Bleda z okolico takšna, kot je zlepa ne vidiš, prečudovita. Ko sva se naužila prekrasne panorame Bleda z okolico in Karavank, sva se podala še na Malo Osojnico. Tam je nasprotno od Ojstrice postavljena tabla, na kateri so označeni predeli Bleda, okoliške vasi in posamezni vrhovi Karavank, ki jih je možno videti od tam. Morda nasvet turističnim delavcem na Bledu, da na Ojstrici postavijo enako tablo, saj sva tam videla mnogo tujcev, na Mali Osojnici pa komaj katerega.

Prekrasen dan pa so nama pokvarili blejski redarji ob vrnitvi k avtu, saj so imela vsa parkirana vozila na zemljišču ob cesti na Ojstrico na vetrobranskem steklu obvestila o prekršku. Moram reči, da se mi je ob tem pošteno zaletelo. Po fotografiji bo lahko vsakdo presodil, da tam parkirana vozila niso ovirala prav nikogar, motila so zgolj občinske redarje. Ko sva se naslednji dan pogovarjala o tem z gospodom Medveškom, sva prišla do zaključka, da so tam namerno nastavili past za polnjenje občinskega proračuna, saj je kazen 80 evrov, polovička pa 40.

Znanca geodeta sem zatem prosil, da ugotovi lastništvo zemljišča, kjer smo parkirali avte. To zemljišče je v lasti republiškega sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč in ni občinsko. Zatem sem poklical vodjo redarjev na Bledu in ga povprašal, od kod jim pravica, da kaznujejo lastnike vozil, ki so jih parkirali na državnem, in ne na občinskem zemljišču. Njegov odgovor je bil, da je to javno dobro, da ljudje tam parkirajo svoja vozila in se hodijo kopat v Zako. Zagotovo pa to ljudje počnejo že sredi maja, ko je v jezeru še hladna voda. Povedal sem mu, da se bom pritožil, ko prejmem plačilni nalog.

Posvetoval sem se z odvetnikom, ki je specialist za tovrstne zadeve. Povedal mi je, da bo zadeva zagotovo padla, saj ne morejo navesti točnega kraja storjenega prekrška, ker cesta, ki vodi proti Ojstrici, sploh ni poimenovana. Na obvestilu o prekršku so redarji navedli kraj storjenega prekrška Kidričeva c./Njivice. Kidričeva cesta je namreč cesta, ki je ob jezeru, Njivice pa del hriba, ki leži nad Zako.

Gospod župan Fajfar, če vas že tako motijo tam parkirana vozila, potem ob cesti postavite ovire, da ne bo možno tam parkirati, ne pa da nam na tak način kradete denar.

Moram reči, da sva se po tako lepem dnevu z Bleda odpeljala z grenkim priokusom.

Janez Zupan, Domžale