Mladi dandanes ne iščejo le službe, ki jih bo izpolnjevala in veselila, temveč želijo delo, ki jih bo navduševalo in bo v skladu z njihovimi vrednotami. Pri Adeccu zato na globalni ravni izvajajo dobrodelni projekt Win4Youth, ki zaposlenim Adecca po vsem svetu daje priložnost, da aktivno prispevajo in predstavljajo vrednote podjetja.

V sklopu iniciative Win4Youth sodelavci in poslovni partnerji Adecca s športnimi aktivnostmi zbirajo kilometre, ki se nato pretvorijo v dobrodelna sredstva, namenjena podpori otrokom in mladostnikom pri pridobivanju veščin za samostojen razvoj in večjo možnost zaposlitve. Adecco Slovenija in Zavod Nefiks sta v sklopu projekta Nefiks zaposlitvene rešitve in iniciative Win4Youth skupaj z mladimi iskalci zaposlitve pripravila aktivnost, s katero bodo izpolnili kar tri cilje – skrb za lastno zdravje, odpiranje priložnosti za lastno karierno pot, ob tem pa tudi podporo otrokom in mladostnikom.

Hitri zmenki na poti na Rožnik

Na zadnji majski dan se bo pod okriljem Adecca Slovenija in Zavoda Nefiks skupina iskalk in iskalcev zaposlitve podala na zanimiv vzpon na eno izmed priljubljenih ljubljanskih vzpetin, Rožnik. Večinoma gre za študentke in študente družboslovnih in naravoslovnih smeri, ki so v sklopu projekta Win4Youth nabirali dobrodelne kilometre, ob tem pa spoznavali tudi svoje lastne kompetence in sposobnosti za uresničitev kariernih želja in ciljev.

Viviana Žorž, vodja projekta Win4Youth v Adecco Slovenija: »Pri Adeccu zaposleni in poslovni partnerji že sedem let skozi različne športne aktivnosti nabiramo tako imenovane dobrodelne kilometre in k našim aktivnostim vabimo vse, s katerimi sodelujemo. Tokrat bomo kilometre zbirali z zavodom Nefiks in uresničili tri velike cilje – pomagamo iskalcem zaposlitve na poti do novih služb, zbiramo sredstva za pomoč otrokom in mladostnikom, pri tem pa poskrbimo še za lastno fizično kondicijo in zdravje.«

Udeleženke in udeleženci vzpona na Rožnik bodo skupaj s predstavnicami in predstavniki Adecca v tem času opravili tako imenovane hitre zmenke. Adeccovi strokovnjaki za kadre bodo ocenili kakovost in učinkovitost življenjepisov iskalcev zaposlitve in jim svetovali, kaj in kako morajo izboljšati, da bodo bolj uspešni na trgu dela. V Adeccu pojasnjujejo, da je tudi iskanje službe projekt, ki se ga lahko lotimo sistematično, merimo aktivnosti in njihovo učinkovitost. Če pristopimo na pravi način, bomo pri iskanju zaposlitve bolj učinkoviti in jo bomo našli hitreje. V Adeccu z brezplačnim svetovanjem za iskalce prve zaposlitve že pet let pomagajo mladim vstopiti na trg dela.