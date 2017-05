Sončna očala so potrošno blago. Čeprav mnogi zanje radi odštejejo zajeten kupček denarja, se prepogosto zgodi, da jih nehote uničimo ali izgubimo. Samo pomislite, kolikokrat se je že zgodilo, da ste se nanje usedli ali pa jih med prtljago polomili. Rešitev za vse tovrstne nespretneže prihaja pravzaprav od zelo blizu – iz avstrijskega podjetja Gloryfy.

Ideja za takšna očala se je rodila že leta 2004. Takrat je podjetnik iz Tirolske Christoph Egger spoznal, da preprosto potrebuje očala, ki bodo lahko sledila vsem njegovim vragolijam. Glede na to, da je v tistem času ravno razvijal odporen zaščitni ovitek za telefone, je upal, da mu bo veliki met uspel z uporabo silikona. Zelo se je zmotil. Vsi prototipi so bili neuporabni.

Vztrajni Tirolec se je kar nekaj let neuspešno trudil, da bi razvil uporaben izdelek. To pa mu je uspelo šele leta 2014, ko mu je posel začel cveteti globalno. Čeprav je bila njegova prvotna ideja ustvariti športna očala, je kmalu spoznal, da si takšna trpežna očala želijo imeti pravzaprav vsi. Znamka Gloryfy je tako vstopila še v svet mode in očal vseh slogov, od klasičnoelegantnih, mladostnih do takšnih, ki jih predpišejo zdravniki.

Skrivnost omenjenih očal je umetni polimer NBFX, ki zagotavlja, da sta okvir in leča popolnoma gibljiva pod pritiskom, vedno pa se vrneta v prvotno stanje. Očala so tako kos vsem mogočim zlorabam. Lahko skačemo po njih, jih mečemo po tleh… Prednost tega materiala je tudi njegova izjemno nizka teža. Sicer pa leče, ki so izdelane po postopku I-Flex, ponujajo popolno optično kakovost, so odporne proti praskam in oči varujejo pred nevarnimi sončnimi valovi UVA/UVB.

»Tri mesece sem preizkušal njihova očala. Prav namerno sem bil grob do njih. Res me je zanimalo, kako se bodo obnesla, in moram reči, da sem zadovoljen,« na eni od spletnih strani pojasnjuje zadovoljni kupec.

Kljub pestremu naboru modnih slogov je vseeno očitno, da si gloryfy najpogosteje nadenejo športni navdušenci. Alpinisti, ljubitelji vodnih športov, športov na snegu, kolesarji… Povsod, kjer je potreba po kakovostnih in trpežnih očalih velika. Gloryfy so očitno našla dobro tržno nišo. Poleg vsega še cena ni pretirana. Večina modelov je na voljo za dobrih sto evrov. Kljub vsem dobrim lastnostim taka očala vseeno niso odporna proti pozabljivosti. »Izgubljena očala so drug najpogostejši razlog, zakaj jih menjujemo pogosteje, kot bi si želeli,« je v eni od spletnih klepetalnic potarnal nesrečnik, ki bo očitno moral ponovno seči v žep.