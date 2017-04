Leta 2014 se je prodaja vinilnih plošč v primerjavi z letom prej povečala za 54 odstotkov, leto kasneje za dodatnih 32. V Veliki Britaniji je prodaja lani zrasla za 53 odstotkov in celo prvič presegla prodajo nosilcev digitalne glasbe. Rast pa so po dostopnih podatkih dosegli tudi v ZDA.

Med dejavnike, ki so pripomogli k tako dobrim rezultatom, moramo poleg porasta nostalgičnih avdiofilmov šteti tudi šokantno število glasbenikov, ki so se lani poslovili od nas. V Veliki Britaniji so bile lani namreč najbolj prodajane plošče pokojnega Davida Bowieja, v ZDA pa je njegov zadnji album Blackstar zasedel drugo mesto. Ne glede na vzroke vzpona vinilnih plošč, pa je nekaj neizpodbitno. Kupljene plošče je treba nekje poslušati. Ker pa je novim igralcem na trgu gramofonov težko izstopati, so se snovalci tokratnega izuma odločili drastično prelomiti s tradicijo in koncept gramofona postaviti na glavo.

V sodelovanju s švicarskim oblikovalcem Yvesom Beharjem so po 137 letih ustaljenemu principu stacionarne igle, ki prebira podatke z vrteče se plošče, z gramofonom love ponudili alternativo. Namesto da bi se vrtela plošča, so se odločili narediti gramofon, ki se vrti. Če ta prevrat ni zgrozil tradicionalistov, jih bo zagotovo podatek, da je gramofon mogoče povezati s pametnimi telefoni in vsemi drugimi napravami, ki podpirajo povezavo bluetooth. Ustvarjalci ob tem zagotavljajo, da se kakovost zvoka s tem ne izgubi. Čeprav so z izumom želeli vnesti revolucijo v svet predvajalnikov plošč, so namreč želeli ostati zvesti preverjeni tehnologiji igle in analognega zvoka z vso njegovo toplino. Hkrati lahko napravo žično povežete s stolpom ali zvočniki.

Gramofon love je tudi sicer popolnoma moderen in prilagojen digitalni dobi ter razvadam sodobnega poslušalca. Poleg možnosti povezave s pametnimi napravami mu s pomočjo posebnega programa in spletne povezave namreč uspe prepoznati tudi posamezne skladbe na vinilni plošči, pri čemer omogoča preskakovanje z ene na drugo z dotikom gumba na napravi ali aplikaciji. Prehode med posameznimi skladbami gramofon prepozna s posebnim senzorjem, zaznane skladbe pa nato oštevilči. Do imen skladb, ki se izpišejo v aplikaciji, naposled pride s pomočjo spleta in s primerjavo z bazo glasbe, ki je že v oblaku. Ustvarjalci zato trdijo, da gre za prvi pametni gramofon. Ustanovitelj podjetja, ki je napravo izdelalo, CH Pinhas pa pravi, da si je z izumom želel več kot zgolj oblikovno revolucijo. Želel je gramofon, ki ne bi za ceno kakovosti zvoka žrtvoval udobnosti, ki smo se je navadili s predvajalniki mp3.

Ustvarjalci hkrati mirijo vse tiste, ki so zaskrbljeni, da bi vrtljiv gramofon, ki ga postavimo na ploščo, z iglo poškodoval cenjene vinilne plošče. Trdijo, da je naprava povsem varna, saj z iglo vred sloni na stacionarni podlagi. Ta poskrbi, da je pritisk igle le tolikšen, da prebere podatke.

Čeprav naprava posega v občutljivo področje, saj z modernostjo in izzivalno obliko tvega izgubo najbolj tradicionalnih poslušalcev vinilnih plošč, je doživela velik uspeh na kickstarterju. Zbrati so želeli 50.000 dolarjev, do konca kampanje pa so dobili naročila za kar 860.000 dolarjev. Prve pošiljke gramofonov so napovedali za oktober tekočega leta.