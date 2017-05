Skoraj 30 let je že minilo od satiričnega filma Vesoljska jajca. Zlobneže v mojstrovini Mela Brooksa motivira zelo sodobna težava. Na njihovem domačem planetu zaradi potratnega načina življenja zmanjkuje kisika. Da bi podaljšali svoj življenjski slog še za nekaj let, se odločijo ukrasti zrak prebivalcem drugega planeta, premožni in vplivni pa si v vmesnem času lahko privoščijo pločevinke preostalega premium kisika. Zgodba na prvi pogled deluje smešno, a na Kitajskem že danes zaradi hude onesnaženosti kupujejo steklenice čistega zraka.

Britanski poslovnež Leo De Watts 580-mililitrske steklenice na Kitajsko izvaža za kar 94 evrov za steklenico. Ker je kozarec yorkshirskega ali somersetskega kisika dokaj draga in kratkotrajna rešitev za dihalne težave, je ameriški poslovnež kitajskih korenin Raymon Wu svojim sorodnikom na Kitajskem poskusil priskočiti na pomoč s prenosnim osebnim čistilnikom zraka.

Povezan s pametnim telefonom

Wynd oziroma vjeter je enostavna in majhna naprava, ki po videzu precej spominja na malce debelejšo ročno svetilko, le da iz njene širše strani ne žari svetloba, temveč se od tam širi prečiščen zrak. Napravo poganja posebej razvit ventilator, ki iz okolja črpa zrak in ga nato s pomočjo kakovostnega filtra očisti. Filter je sposoben prečistiti delce PM 2,5, kar vključuje avtomobilske izpuhe, večino bakterij, plesen, spore in cvetni prah. Da bi vsak trenutek vedeli, kako kakovosten zrak dihate oziroma kolikšno delo opravlja naprava, je ta opremljena tudi s posebnimi senzorji. Ti podatke posredujejo prek povezave z aplikacijo na vaš telefon oziroma vas naprava opozori s spremembami barv luči na vrhu in na dnu.

Dno naprave skriva dodatno funkcionalnost, saj je tam manjši prenosni senzor, ki ga lahko iztaknete in si ga pripnete na kos oblačila. S tem dobite posebno natančne podatke o kakovosti zraka, ki vas neposredno obdaja. Poleg obveščanja o tem, kakšen zrak je v vašem okolju, bi lahko senzorji v prihodnosti služili dodatnim koristnim namenom. Aplikacija naprave se trenutno za napovedovanje zračne kakovosti v uporabnikovem širšem okolju zanaša na podatke meteoroloških meritev drugih podjetij oziroma agencij. S širitvijo uporabnikov wynda pa si obetajo tudi možnost vzpostavitve lastnega omrežja, ki bi imelo zelo natančne in zelo lokalne podatke, česar stacionarne merilne naprave ne zmorejo.

Podjetje je konec lanskega leta srečo poskusilo na množicarski platformi Kickstarter, kjer je prosilo za približno 46.000 evrov naročil, prejeli pa so jih za skoraj 553.000 evrov. Posamezna naprava stane okoli 173 evrov, dodaten zaslužek pa si proizvajalec obeta tudi od prodaje filtrov. Ti imajo predvideno življenjsko dobo do tri mesece v močno onesnaženem okolju oziroma do enega leta v manj onesnaženem. Kdaj je treba zamenjati filter, vas po zaslugi merilnika kakovosti zraka in količine zračnega pretoka opozori kar naprava sama.