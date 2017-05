Pred 2000 gledalci v Stožicah so se uresničile napovedi, da gre za izenačeni ekipi. V prvih treh nizih so gledalci videli boj za vsako žogo, za vsako točko, vsi so se končali v dramatičnih končnicah. Četrti niz pa ni bil več tako izenačen. Razpoložena Tine Urnaut in Mitja Gasparini sta povzdignila ekipo, v pravem času je prišlo do nekaj blokov in Slovenci so brez večjih težav zaključili tekmo.