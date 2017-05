Bolj na lažji trening kot pa na pomemben in resen mednarodni obračun je spominjala uvodna tekma slovenskih odbojkarjev v boju za premierno uvrstitev na svetovno prvenstvo prihodnje leto v Italiji in Bolgariji. Aktualni evropski podprvaki so s pol moči in po vsega uri in devetih minutah igre s 3:0 (12,11,12) odpravili skromno zasedbo Gruzije.

»Tudi Gruzija je lahko nevarna,« je pred včerajšnjo tekmo svaril najizkušenejši v vrstah slovenske reprezentance, 32-letni Mitja Gasparini. Verjetno zgolj iz vljudnosti, saj je že po uvodnih minutah obračuna postalo jasno, da odbojkarji s Kavkaza niso dorasel tekmec. Po pričakovanju so Slovenci proti tekmecu, s katerim so se pomerili prvič, ekspresno dosegali točke, sami pa jih v glavnem prejemali zgolj zaradi lastnih napak. Po polovici prvega niza so tako že vodili za sedem točk, v nadaljevanju pa še izdatneje stopili na plin in ga po 20 minutah dobili z izidom 25:12.

Za odtenek zanimivejši je bil za maloštevilno občinstvo v stožiški dvorani drugi set, v katerem so gostje na začetku ponudili nekoliko dostojnejši odpor. Korak s slovenskimi odbojkarji so držali do izida 6:6, kar pa je bil tudi njihov skrajni doseg, saj so do zaključka zmogli dodati le še pet točk. Čeprav so Gruzijci slovenskim odbojkarjem dovoljevali, da so lahko igrali sproščeno, gostitelji niso popuščali. Vedoč, da jih v prihodnjih dneh čakajo še mnogo zahtevnejše tekme, so tudi tretji niz odigrali osredotočeno in ga, tako kot prvega, dobili s 25:12 ter se veselili zaslužene zmage.

»Takšne tekme so najtežje, saj je težko najti pravi motiv. Nasprotnik še sam ne ve, kakšno taktiko ima in kako igra. Vseeno smo od prve do zadnje točke odigrali resno in nismo dovolili, da bi nam Gruzijci otežili delo. Če bi ocenjeval odstotkovno, mislim, da smo za zmago porabili okoli 40-odstotkov moči. Mislim, da so naši treningi na veliko višji ravni, kot je bila ta tekma, a tudi takšne je treba odigrati. Pomembno je, da na igrišču nismo bili dolgo, dvorano pa smo zapustili z dobrimi občutki,« je po tekmi dejal slovenski organizator igre Gregor Ropret. Osemindvajsetletnika že danes ob 17.30 čaka nova preizkušnja, saj se bo s soigralci pomeril z Latvijci.