Slovenski odbojkarji nadaljujejo z izvrstnimi predstavami v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, saj so doslej vse štiri obračune dobili z rezultatom 3:0. Po Gruzijcih, Latvijcih in Portugalcih jim kos niso bili niti Izraelci. Da slednji ne bodo kos izbrancem selektorja Slobodana Kovača, je postalo jasno že kmalu po začetku dvoboja. Slovenci so namreč že na uvodu prvega niza sprva povedli s 5:1, kmalu za tem pa je prednost že narasla na 9:2. Zelo razpoložen je bil Alen Šket, ki je nizal točko za točko in močno pripomogel, da je njegova ekipa prvi niz dobila s 25:11.

Nekoliko večji odpor je tekmec pokazal v naslednjem niz, a zgolj na začetku. Slovenija je namreč v naslednjih minutah tudi po zaslugi dobrega servisa pobegnila na neulovljivih 18:9, do zaključka niza pa Izraelu prepustila le še pet točk.

Tako kot prva dva seta se je tudi tretji končal hitro. Ob drugem tehničnem odmoru so domači namreč že vodili s kar 16:5, le nekaj minut pozneje pa imeli zaključno žogo . Drugo, za zmago je izkoristil Danijel Koncilja.

Precej resnejši nasprotnik slovenske odbojkarje čaka v nedeljo, saj se bodo za neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo pomerili z močnimi in prav tako nepremaganimi Belgijci.