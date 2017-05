Tradicionalna metoda priprave jedi na žaru je z žara na oglje, zato za marsikoga hrana z žara sploh ni prava, če ni v njej arome dima, prav tako je za številne pravi piknik le tisti, kjer se nad žarom kadi – od oglja do maščobe, ki kaplja nanj. V primerjavi z žari na oglje se pri plinskih žarih kuhalna površina ogreje bistveno hitreje (približno v desetih minutah), vzdrževanje in prilagajanje temperature je preprostejše, hrana pa je hitreje pripravljena. Ne pozabite na čiščenje žara, s čemer boste preprečili želodčne težave in podaljšali njegovo življenjsko dobo.

Žari na oglje

Na voljo so v različnih izvedbah, a na splošno so cenejši kot plinski žari. Pred nakupom velja preveriti, ali je zlaganje preprosto in koliko prostora zasedejo, ko so zloženi. Pomembna je tudi kakovost izdelave in zaščita ostrih delov oziroma tistih, ki so izpostavljeni vročini. Pri prenosnih žarih na oglje je površina za peko načeloma precej omejena, a nas to na manjšem družinskem pikniku ob dobri organizaciji niti ne bi smelo preveč motiti.

Če želite žar uporabljati doma ali pa za večjo družbo, je bolje, da se odločite za nakup večjega s konkretnim podnožjem in z velikimi kolesi za prestavljanje. Večji žari so manj primerni za prenašanje, zato pa imajo lahko pokrov, ki omogoča enakomernejšo porazdelitev toplote, z vgrajenim termometrom pa lahko tudi spremljamo trenutno temperaturo. Najboljši modeli imajo prezračevalne odprtine v spodnjem delu in na pokrovu, kar izboljša izgorevanje oglja in kroženje zraka. Čiščenje je lažje, če imajo poseben prostor za zbiranje pepela.

Ob nakupu žara na oglje bodite pozorni na: velikost površine za peko, velikost prostora za oglje, možnost nastavljanja višine rešetke, prenašanje in zlaganje, kakovost izdelave izpostavljenih delov in dodatno opremo (odlagalne površine, pokrov, prezračevanje, kolesa …).