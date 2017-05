V sklepni izjavi bo tako pisalo, da se ZDA ne priznavajo jasno k pariškemu podnebnemu sporazumu, medtem ko bodo ostale članice skupine potrdile svojo zavezanost čim hitrejšemu zniževanju toplogrednih plinov.

Nemška kanclerka Angela Merkel je sporočila, da pri podnebnih spremembah ne bo kompromisov. Preostali voditelji držav - Italije, Nemčije, Velike Britanije, Kanade in Japonske - so sicer na Trumpa pritiskali, naj ZDA ne odstopijo od sporazuma, katerega cilj je omejiti globalno segrevanje.

Nekaj upanja za sporazum očitno še ostaja. »Končno odločitev o tem, ali bodo ZDA podprle pariški podnebni sporazum, bom sprejel prihodnji teden,« je v tvitu zapisal ameriški predsednik.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!