»Kljub nesporni avtonomiji univerze, ki ji jo zagotavljata ustava in zakon, univerze ničesar ne odvezuje spoštovanja veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji,« so včeraj sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. S temi besedami so se uvodoma odzvali na sporne spremembe statuta, ki sta jih minuli teden potrdila senat in upravni odbor Univerze v Mariboru.

Nov statut tako rekoč kastrira upravni odbor, ki je glede na veljavno zakonodajo tisti organ upravljanja, ki je formalnopravno pristojen za sklenitev pogodbe o zaposlitvi rektorja. Po novem pa te pogodbe ne bo več podpisoval predsednik upravnega odbora, temveč eden izmed senatorjev.

»Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi rektorja je pristojen upravni odbor univerze (in ne senat). Vsaka drugačna rešitev je nesistemska,« so včeraj znova sporočili z ministrstva. Ali to pomeni, da bo nova pogodba o zaposlitvi rektorja Igorja Tičarja sklenjena neveljavno, če na njej ne bo podpisa predsednika upravnega odbora Gorazda Meška, ki je v četrtek glasoval za spremembo statuta? »Za presojo zakonitosti pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z rektorjem, je pristojno sodišče,« so nam odgovorili z ministrstva, kjer še poudarjajo, da niso bili predhodno seznanjeni z aktualnimi spremembami statuta Univerze v Mariboru.