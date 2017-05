Razumljivo, da so zaradi tega popizdili Slovenci in Slovenke, ki so po eni strani hvalili dobro informiranost papeža Frančiška in njegovo poznavanje avtohtone slovenske kuhinje – ki jo je, kot smo izvedeli, dobro spoznal prek nečakinje, poročene z Argentincem slovenskih korenin – ter grajali neinformiranost ter pregovorno nevednost ameriških medijev, ki predpostavljajo, da tudi Slovenka Melanija pita moža s picami, kot že njena češka predhodnica Ivana, s katero je Donald pred dvajsetimi leti posnel tisto banalno idiotsko reklamo za Pizza Hut.

Slovenci in Slovenke so torej popizdili zaradi škandala s potico, pri čemer pa niso videli nič škandaloznega v samem vprašanju papeža Frančiška – kaj pa mu dajete jesti? – kot da je ta stvar, to namreč, da hrani moža, molči in je po možnosti lepa, sama po sebi umevna kot edini smoter in smisel obstoja ženske. In je, ko je človek videti, kot je že videti Donald Trump, za to kriva izključno njegova žena, ki ga nerazumno pita z evropskimi sladkarijami iz jajc in orehov: »Kaj pa mu dajete jesti?«

Resnici na ljubo, tudi sam priznam, zvenelo bi malce pretirano, kot nevaren stik pozerskega salonskega feminizma in terorja politične korektnosti, celo če Melanije Trump tega ne bi vprašal menda edini človek v vsem zahodnem svetu, čigar dela po zakonu ne smejo opravljati ženske. Keč pa ni v njem, ampak v njej.

Nekoč davno, mladi bralci se tega ne bodo spomnili, je v komunistični Jugoslaviji obstajalo reklo: »Tako mlada, pa že Slovenka.« Čeprav se ga je pogosto napačno in vulgarno poenostavljenega uporabljalo v kontekstu priborjenih svoboščin na področju spolnosti, je reklo na splošno označevalo svobodomiselna dekleta, odprta za izzive, eksperimente in kršenje socialnih konvencij. Namreč, vse od prve »tako mlade, pa že Slovenke«, Vide Tomšič – napredne mlade ženske, ki je bila neposredno po drugi svetovni vojni imenovana za ministrico v prvi slovenski povojni vladi in za predsednico AFŽ, Antifašistične fronte žensk – so bile legendarne Slovenke nekaj takega kot jugoslovanske Švedinje. Napredne, emancipirane in samosvoje so bile vir tihega trpljenja južnjaških patriarhalnih dedcev, še bolj pa vir trpljenja njihovih ubogih žena, »tako starih, pa še Jugoslovank«, ki so z neprikrito zavistjo gledale na močne in neodvisne deklice s severa, alpske amazonke, ki ne pustijo, da bi se jih zafrkavalo.

Medtem je vsakršno tiho trpljenje zaradi Slovencev izginilo v vrtincu zgodovine – napredna in svobodoljubna Slovenija se je na svojem koncu spremenila v srednjeveško balkansko Karantanijo zastav, grbov in zgodovinskih bitk, nekoč uporniška punkerska Slovenija danes posluša Jasmina Stavrosa, Ceco in Thompsona, nekoč prepovedani, pogumni in neodvisni slovenski časopisi objavljajo, s kom se po bazenu daje zmagovalka slovenskega Big Brotherja – tako da je nekje v vrtincu zgodovine izginila tudi pogumna, svobodomiselna »tako mlada, pa že Slovenka«.

Danes je tako globalno najbolj znana »mlada, pa že Slovenka«, glejte, ženska, znana samo kot žena in mati, lep modni dodatek svojega bogatega, močnega in vplivnega dedca. Še več, o Slovenki Melaniji se že več mesecev govori in piše izključno kot o ženski, ki jo primitivni in neotesani mož javno ponižuje, jo hladnokrvno ignorira v protokolu in z njo ravna kot s služkinjo, katere edina naloga je, da po porodu dobro izgleda in da ga hrani s picami. Pardon, poticami.

To je opazila tudi Anushay Hossain, novinarka CNN-ovega news-portala, ki je zabeležila in komentirala redek topel sprejem, na katerega je Melanija Trump naletela v Savdski Arabiji, na prvem čezmorskem potovanju Donalda Trumpa, tik pred obiskom Vatikana. Ni presenetljivo, trdi ona, da so se savdski šejki zaljubili v ameriško prvo damo: za njihov mizoginski režim, ki ženskam prepoveduje voziti avto in oditi iz hiše brez spremstva moškega, je takšna poslušna, nevsiljiva in molčeča Melanija – obenem tudi glamurozna, lepa in neoporečno urejena, pa vendarle konservativno in spodobno oblečena – prototip idealne ženske, model, za katerega ne bi skoparili z denarjem.

Tako je »mlada, pa že Slovenka« veliko let pozneje postala »tako mlada, pa že Jugoslovanka«, za možitev zrelo dekle, primerno za kuhanje, rojevanje in z lepim videzom: če hočete ali ne, razstavni model svetovnih predsodkov o ponižnih in poslušnih Slovenkah, mešankah francoskih sobaric in ameriških dostavljalcev pic, vir tihega trpljenja savdskih princev, seksi lutka iz reklam za Potizza Hut.

Slovenci pa so pri vsem tem pripravljeni popizditi samo zato, ker Američani nikoli niso slišali za potice in jih mešajo s picami.

Zato se mi je – ne zaradi pozerskega salonskega feminizma ali politične korektnosti – v ušesa vtisnil tisti papežev stavek: »Kaj mu dajete jesti?« Kako je »obupana gospodinja« Melanija Knavs, poročena Trump, postala ponos Slovenije, kam je izginila tista neodvisna, samosvoja, emancipirana, napredna in svobodomiselna »tako mlada, pa že Slovenka« – to bi, glejte, rad vedel.