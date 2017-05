Boris Dežulović: Lačni Nazi

Tri desetletja in pol so pretekla, odkar so Laibachu v Trbovljah prepovedali pesmi in koncerte, pa tudi samo ime skupine, tri desetletja in pol so pretekla, odkar je ljudska milica z mariborskega sekretariata za notranje zadeve (SNZ) pred koncerti Lačnega Franza od benda zahtevala besedila pesmi in jim iz »varnostnih razlogov« ter zaradi kontrarevolucionarnih verzov prepovedovala nastope in zaklepala vrata: pretekla so torej cela tri desetletja in pol, odkar so v Mariboru zadnjič prepovedali kak koncert.