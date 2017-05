Pobudnik projekta Luka Jezerkšek želi z organizacijo Tedna nezavržene hrane javnost spodbuditi k temu, da zavrže manj hrane. Le v Sloveniji namreč letno zavržemo 15o tisoč ton hrane, kar predstavlja približno 72 kg na prbivalca. Taka količina zadostuje za pripravo 290 obrokov, ki bi lahko nahranili 100 družin.

Pravo revolucijo je na podorčju zmanjševanja zavržene hrane začel kuharski mojster Massimo Bottura v sklopu svoje organizacije Food for Soul. Vodja restavracije Osteria Francescana, ki je bila leta 2016 razglašena za najboljšo restavracijo na svetu, je opozoril, da se po svetu istočasno soočamo s presežki in primanjkljaji hrane. Meni, da je hrano potrebno spoštovati, zato podpira lokalne pobude, med katere spada tudi slovenski Teden nezavržene hrane. V okviru svoje organizacije je Bottura, ki se je udeležil otvoritve slovenskega projekta, s pomočjo 210 kuharskih mojstov in 600 prostovoljcev uporabil 25 ton hrane, ki bi sicer pristala med odpadki.

Prvi Teden brez zavržene hrane pri nas

Teden brez zavržene hrane bo ponujal kuharske delavnice in izobraževanja za kuharje o učinkoviti uporabi sestavin. Projekt bo potekal do 2. junija. Iniciativo so podprli znani slovenski kuharski mojstri, pa tudi številne restavracije, ki bodo 1. in 2. julija ponujale menije v skladu s pobudo nezavržene hrane in gostom omogočile, da ostalo hrano nesejo domov. To lahko storijo tudi obiskovalci današnje Odprte kuhne.