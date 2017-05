Poslanka Alenka Bratušek bo okrožnemu državnemu tožilstvu danes posredovala ugotovitve, do katerih je prišla pri pregledu dokumentacije zavoda za blagovne rezerve o nakupu ograje za mejo s Hrvaško. Nekdanja premierka je namreč prepričana, da so nekateri dokumenti, ki jih je zavod na zahtevo komisije za nadzor javnih financ poslal v parlament, prirejeni (oziroma podatki v njih ponarejeni), prav tako je iz dokumentacije razvidno, da navedbe direktorja Antona Zakrajška o izbiri najcenejših ponudnikov ne držijo. Za skoraj celotno nabavo in postavitev panelne ograje in vrat so bile namreč sklenjene pogodbe s podjetjem Minis, čeprav je za ograjo prispela tudi ugodnejša ponudba, pri panelnih vratih pa je bilo omenjeno podjetje celo najdražji ponudnik. Vlada in zavod pa spornost posla prikrivata z oznako tajnosti interno, ki je nikakor nočeta umakniti.

Tako dokumenti razkrivajo, da je Minis za dobavo 30 kilometrov panelne ograje ponudil ceno 92,8 evra za meter, podjetje P