»Če je kar koli spornega, bi bilo prav, da se te oznake umaknejo,« pa je dejal zunanji minister in predsednik DeSUS Karl Erjavec. Sicer pa te postopke, kot pravi, težko komentira in meni, da je minister za gospodarstvo tisti, ki najbolje ve, kako so potekala naročila. A je gospodarski minister Zdravko Počivalšek dejal le: »Domišljija še kar naprej.« Tudi glede oznake tajnosti bi bilo treba po njegovih besedah vprašati koga drugega.

V Zavezništvu so medtem napovedali, da bodo znova vložili zahtevo za sklic seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. Po besedah predsednice stranke Alenke Bratušek bodo znova predlagali umik oznake tajnosti z dokumentov, saj obstaja utemeljen sum, da so bila za nakup žične in panelne ograje zlorabljena javna sredstva.

Kot smo poročali v Dnevniku, naj bi Počivalšek ustno pooblaščal zavod za blagovne rezerve za izvedbo nakupov, dobavitelji so ponudbo oddali celo pred sklepom o začetku postopka naročila, nekateri dokumenti pa naj bi bili ponarejeni.