Tistega dne so sto kilometrov stran, v pisarnah v Ljubljani, zvonili telefoni. Kaj storiti? Pogovori so šli v dveh smereh: ena je vodila v urejanje nastanitev in preskrbe beguncev, ki so ves čas v tisočih prihajali v državo. Ta proces je trajal že od pomladi tistega leta in še ni prišel daleč. Veliko dlje je v zelo kratkem času prišel proces druge vrste: zapiranje meje z rezalno žico. Prav tistega dne, 21. oktobra 2015, je direktor republiškega zavoda za blagovne rezerve Anton Zakrajšek žico že kupoval. Na tajen način. Zakrajšek je še isti dan dobil ponudbo treh podjetij, Remonta iz Celja, AB Line iz Ljubljane in Trgoupa iz Velikih Lašč. Slednje ni nepomembno, saj je Zakrajšek v Velikih Laščah nepoklicni župan. V tajnih dokumentih je videti celo, da je lokalna železnina Trgoup ponudbo Zakrajšku oddala še en dan prej, 20. oktobra. Kot po naključju so Velikolaščani takoj vedeli, kje se takšna žica, kakršno Natove enote uporabljajo denimo v Afganistanu, dobi (jo je morda že kdo videl v kakšni železnini v Sloveniji?) in kakšna mora biti njena cena, da bodo na tajnem »razpisu« uspešni. Seveda so bili Zakrajškovi rojaki, poleg drugih podjetij, s ponudbo tudi uspešni. Za »skromnih« 8379 evrov, a vendarle. Posel z žico se je tistega dne šele začel…

Podrobnosti v obsežni dokumentaciji o kupovanju bodeče žice kažejo, kako naglo in še preden je vlada sploh sprejela kakšen uraden sklep o žici (prvi je bil sprejet šele mnogo pozneje, 9. novembra), je že nastala povezava, v kateri so si posamezniki obetali cvetoč posel na račun begunske nesreče in ograjevanja Slovenije. Mudilo se je tako zelo, da je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek Zakrajška za sklepanje poslov pooblastil kar ustno! Divji pir se je nadaljeval v november, v milijonske posle pa so vstopala podjetja, kot je zdaj že prosluli Minis iz Celja, ki tedaj, ko smo jih prvič preverjali, niso imela še niti spletne strani ne javno objavljene telefonske številke. V dokumentih datumi kar prehitevajo drug drugega. Najprej so posle izvajali, potem so jih šele uskladili s pravili in dokumentacijo. Če ne bi bilo žvižgačev, ki so s tajno dokumentacijo seznanili kolegico Meto Roglič, pa o tem, kako so nas ograjevali, morda ne bi nikoli izvedeli nič.