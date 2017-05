Profesor kriminalistične psihologije dr. Peter Umek pa pravi, da to teroristov običajno niti ne briga. Njihov cilj je predvsem sejati strah in narediti čim več škode, pri tem pa jim je popolnoma vseeno, če so med žrtvami nedolžni in trpijo najmlajši: »Princip teroristov je povzročiti čim več gorja ne glede na to, ali so žrtve nedolžni otroci. To njih nič ne zanima. Hočejo sejati čim več strahu, želijo, da začne kultura strahu prevladovati, ker se potem življenje zelo poslabša,« pravi. Dodaja pa, da za zdaj res ni mogoče vedeti, ali je bil napad v Manchestru resnično uperjen predvsem proti mladostnikom oziroma ali so ti zdaj nova tarča teroristov. Navsezadnje bi lahko napadli kakšno šolo.

Opozoril je še, da se je denimo v Franciji izkazalo, da so bili storilci iz Francije, rojeni staršem iz muslimanskih držav. »Ni nujno, da so to bojevniki Islamske države,« pravi, lahko pa jih ta napelje k takšnim dejanjem, sploh kadar storilci z njimi opozarjajo na svoj status in na to, kako se v Evropi ravna z drugo generacijo priseljencev. Po prvih podatkih policije je tudi napadalec iz Manchestra rojen v Britaniji, in sicer staršem iz Libije. ba