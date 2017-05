Večji napadi v Evropi od leta 2004

22. maj 2017 - Na koncertu ameriške pevke Ariane Grande v Manchestru je odjeknila eksplozija, v kateri je umrlo najmanj 22 ljudi, več kot 50 je bilo ranjenih. Domnevno je šlo za teroristični napad.

7. april 2017 - Na eni od glavnih nakupovalnih ulic v središču Stockholma je tovornjak zapeljal v množico. V napadu, za katerega so obtožili 39-letnega državljana Uzbeikstana, je umrlo pet ljudi.

3. april 2017 - Na vlaku podzemne železnice v ruskem Sankt Peterburgu je odjeknila eksplozija, ki je zahtevala 15 življenj. Okoli 20 ljudi je bilo ranjenih. Tožilstvo je potrdilo, da je šlo za teroristični napad.

22. marec 2017 - V Londonu se je zgodil teroristični napad, v katerem je umrlo pet ljudi, okoli 40 je bilo ranjenih. Napadalec je na mostu čez Temzo povozil več ljudi in nato zabodel policista pred parlamentom, preden so ga ustrelili. Odgovornost za napad je prevzela teroristična skupina Islamska država.

19. december 2016 - Privrženec Islamske države je s težkim tovornjakom zapeljal med ljudi na polni božični tržnici v Berlinu in jih 12 ubil, 49 pa ranil. Nekaj dni kasneje je napadalca, 24-letnega Tunizijca, v Milanu ubil italijanski policist.

14. julij 2016 - Med praznovanjem francoskega nacionalnega praznika je 19-tonski tovornjak zapeljal v množico ljudi, ki so se zbrali v mondenem letovišču Nica, pri čemer je bilo ubitih 85 ljudi. Napadalec je bil simpatizer IS.

22. julij 2016 - V streljanju v nakupovalnem centru v Münchnu je umrlo devet ljudi. Napad je izvedel 18-letnik iranskega rodu, ki si je sodil sam, zgledoval pa se je po norveškem desničarskem skrajnežu Andersu Breiviku.

22. marec 2016 - Bruselj so pretresli teroristični napadi, v katerih je bilo ubitih 32 ljudi. Na bruseljskem letališču Zaventem sta se razstrelila dva samomorilska napadalca, tretji je malo kasneje sprožil eksploziv na postaji podzemne železnice v evropski četrti belgijske prestolnice. Več kot 300 ljudi je bilo ranjenih.

13. november 2015 - Islamski skrajneži so izvedli vrsto napadov v več predelih Pariza, pri čemer je bilo ubitih 130 ljudi, 368 je bilo ranjenih. Umrlo je tudi sedem napadalcev, enega glavnih osumljencev Salaha Abdeslama pa so kasneje aretirali. Odgovornost za napade je prevzela skrajna skupina Islamska država.

7. do 9. januar 2015 - Oborožena moška sta vdrla v prostore francoskega satiričnega tednika Charile Hebdo in ubila 12 ljudi, vključno z osmimi karikaturisti in novinarji ter dvema policistoma. Napadalca sta pobegnila. Dan kasneje je bila na obrobju Pariza ubita policistka; preiskovalci so napad kasneje povezali z napadom na Charlie Hebdo. Napadalec je nato zajel talce v judovski trgovini in štiri ubil. Vsi trije povezani napadalci, brata Cherif in Said Kouachi ter Amedy Coulibaly, so nazadnje umrli v streljanju s policisti.

21. oktober 2013 - Samomorilska napadalka se je razstrelila na železniški postaji v ruskem Volgogradu, 30. decembra pa je v tem mestu sledil še en napad; na mestnem avtobusu je eksplodirala bomba. Skupaj je v obeh napadih umrlo 34 ljudi.

22. julij 2011 - Desničarski ekstremist Anders Behring Breivik je ubil osem ljudi v bombnem napadu pred vladnim poslopjem v Oslu. Nato se je odpeljal na otok Utoyja, kjer je ubil še 69 ljudi, večinoma najstnikov, ki so se udeleževali tabora podmladka norveške laburistične stranke. Breivika so prijeli in mu avgusta 2012 izrekli 21-letno zaporno kazen, ki jo je mogoče podaljšati.

24. januar 2011 - V samomorilskem napadu na moskovsko letališče Domodedovo je umrlo najmanj 35 ljudi, okoli 130 je bilo ranjenih.

29. marec 2010 - Na dveh vlakih moskovske podzemne železnice sta se razstrelili samomorilski napadalki iz Dagestana, ki sta s seboj v smrt potegnili 40 ljudi, še 70 ljudi je bilo ranjenih.

27. november 2009 - V napadu na hitri vlak med Moskvo in Sankt Peterburgom je umrlo 28 ljudi, okoli sto je bilo ranjenih. Odgovornost za napad so prevzeli islamski skrajneži, ki so poudarili, da gre za odgovor na "krvavo rusko politiko na Kavkazu".

21. avgust 2006 - Na tržnici v Moskvi je eksplodirala bomba. Umrlo je deset ljudi, prek 50 je bilo ranjenih.

7. julij 2005 - Štirje usklajeni samomorilski napadalci so v času jutranje konice izvedli napad na tri linije podzemne železnice in avtobus v Londonu. Umrlo je 56 ljudi, še 700 je bilo ranjenih. Odgovornost za napade je prevzela Al Kaida.

11. marec 2004 - Med jutranjo konico je na štirih potniških vlakih v Madridu odjeknilo deset eksplozij. V napadu je umrlo 191 ljudi, več kot 2000 pa je bilo ranjenih. Odgovornost za usklajene napade so prevzeli skrajneži, ki naj bi delovali v imenu Al Kaide, napad pa naj bi bil kazen za sodelovanje Španije v invaziji na Irak pod vodstvom ZDA. Sedem glavnih osumljencev je aprila 2004 storilo samomor; razstrelili so se v stanovanju blizu Madrida, pri čemer je umrl policist. sta