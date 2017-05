V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) je kustos mag. Ralf Čeplak Mencin kar šest let zbiral gradivo za razstavo Afganistan – slovenski pogledi. Od 400 predmetov iz afganistanskega vsakdanjika, ki jih je muzeju posodil varšavski muzej, je za razstavo izbral kakšnih dvesto. Gre pa za predmete iz 19. in 20. stoletja, za glasbila, oblačila, orožje, nakit, zemljevide, akvarele, izdelke iz poldragih kamnov, znamke, bankovce.

Arhiv muzeja je dopolnil tudi s 7000 fotografijami (na razstavi jih bo na ogled kakšnih petdeset). Posnelo jih je petdeset slovenskih popotnic in popotnikov, ki so v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja odkrivali Afganistan – večinoma na tako imenovani hipijevski poti, ki je vodila do Indije, ali so ga obiskali kot mirovni posredniki, alpinisti, aktivisti.

Onstran stereotipov »Namen razstave je razbijanje stereotipov o deželi, v kateri sicer vladajo vojne razmere, ni pa vse črno-belo. To je bilo še posebej opazno po letu 2015, po krizi, ki je afganistanske begunce prignala tudi v Slovenijo. Narasli so ksenofobija, islamofobija in drugi predsodki,« pravi Čeplak-Mencin, ki pa je razstavo začel snovati že pred begunskim valom. Ko je v Celje pripotovala manjša razstava risb otrok afganistanskih beguncev iz Irana in Afganistana, so mu na zunanjem ministrstvu naložili, naj razstavo odpelje še naprej v svet. V tistem času so v SEM gostili tudi veliko razstavo o južnoameriških Indijancih – in takrat se mu je izkristalizirala zamisel, da bi muzej pripravil svojo razstavo z neevropsko tematiko. Afganistan se mu je zdel zelo zanimiv in aktualen, tam je bilo takrat veliko naših vojakov na mirovni misiji, tudi sam je to državo dvakrat obiskal. Razstavo je zasnoval ambiciozno, očitno za menjajoče se ministre preveč ambiciozno, tako da bo zdaj »okrnjena« vendarle ugledala luč sveta: »Na ministrstvu težko dojamejo, čemu bi nas zanimale neevropske kulture, sploh pa terensko delo, čeprav prve zbirke predhodnika etnografskega muzeja v 19. stoletju niso bile slovenske, ampak so bili razstavljeni recimo predmeti, ki sta jih pripeljala Friderik Baraga od severnoameriških Indijancev in Ignacij Knoblehar iz Južnega Sudana.« V muzeju imajo praktično »pokrite« vse kontinente, še vedno jim predmete podarjajo ambasadorji, žal pa zaradi pomanjkanja razstavnih prostorov čakajo v depojih. S takšnimi razstavami jih potem skušajo nekoliko prevetriti.