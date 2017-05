Blaž Kavčič uspešno skozi prvo sito kvalifikacij Roland Garrosa

Slovenski teniški igralec Blaž Kavčič je v prvem krogu kvalifikacij turnirja za grand slam v Parizu premagal Francoza Tristana Lamasina s 6:7 (5), 7:5 in 6:4. V naslednjem krogu se bo pomeril s še enim Francozom, in sicer Maximom Hamouem, ki je bil v uvodnem krogu boljši od Španca Adriana Menendeza-Maceirasa s 7:5 in 6:2. Kavčič je edini Slovenec, ki se je na odprtem prvenstvu Francije prebil čez uvodni kvalifikacijski dvoboj, saj sta Blaž Rola in Grega Žemlja izpadla že včeraj. rk