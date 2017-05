Instagram ima danes približno 700 milijonov uporabnikov po svetu, in kot poroča Kraljevska skupnost za javno zdravje (Royal society for public health), izmed družbenih omrežij najbolj negativno vpliva na uporabnike.

Mladi med 14. in 24. letom starosti iz Velike Britanije so ocenjevali svoje počutje ob spremljanju različnih družbenih omrežij. Edini, ki so mu pripisali pozitivi vpliv je bil youtube, vsa ostala omrežja pa nanje vplivajo negativno. Najmanj negativnega vpliva so pripisali twitterju, sledi facebook, nato snapchat, na dno lestvice pa so uvrstili instagram.

Slabši spanec zaradi socialnih omrežij

Predvsem dekleta se pogosto primerjajo s fotografijami objavljenimi na instagramu in se obremenjujejo zaradi nedosegljivih idealov. To vpliva na nižjo samopodobo in spodbuja občutke tesnobe in depresijo. Instagram in tudi ostala družbena omrežja pri nekaterih uporabnikih povzročijo slabši spanec, saj se ponoči zbujajo, da preberejo sporočila. Kljub temu vsi vplivi družbenih omrežij niso zgolj negativni. Kar 70 odstotkov sodelujočih v raziskavi je namreč na družbenih omrežjih dobilo podporo v težkih obdobjih, se imelo možnost izražati ter vzpostavljati in ohranjati odnose.