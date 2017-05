Moderatorji Facebooka morajo pri delu slediti internim priročnikom, ki narekujejo kakšne objave so dovoljene na straneh Facebooka in katere je potrebno odstraniti. Monika Bickert, ki je v podjetju odgovorna za pravilnike, je povedala, da je pri dveh milijardah uporabnikov težko doseči konsenz o tem, katere vsebine so sprejemljive, pogoste pa so tudi sive meje med satiro in neprimernimi vsebinami. Kot pravi, vse vsebine niso nujno škodljive, saj nekatere objave lahko širijo zavedanje o problematiki, zato jih ne odstranijo, temveč zgolj označijo kot moteče.

Čudna in nekonsistenta pravila Pravilnik med drugim določa, da je vsaka oseba z več kot 100 tisoč sledilci javna oseba, zaradi česar jim Facebook ne zagotavlja enake zaščite zasebnosti kot ostalim uporabnikom. Vseh groženj ne obravnavajo enako, saj menijo, da mnoge niso kredibilne, medtem pa grožnje, ki zadevajo na primer predsednika Donalda Trumpa morajo odstraniti, saj predsednik spada v kategorijo z dodatno zaščito. Videi, ki prikazujejo nasilne smrti in mučenja živali so večinoma označeni kot moteči, vendar zaradi širjenja zavedanja o problematiki pogosto niso izbrisani. Dovoljeni so tudi videi splava, če na posnetku ni golote, in objave nespolnih zlorab otrok, če ob tem ni zapisanih sadistitčnih komentarjev. Prav tako Facebook ne bo cenzuriral direktnega prenosa videa, na katerih se uporabnik samoopoškoduje, saj kot pravi, ne želi »še dodatno kaznovati ljudi v stiski«. Pravilnik pa narekuje, da morajo biti odstranjeni digitalni posnetki spolnih aktivnosti.