Golden State Warriors so se v tretje leto zapored uvrstili v finale in tako postali prva ekipa v zgodovini lige NBA, ki je do finala prišla brez izgubljene tekme oziroma z izkupičkom 12-0.

Stephen Curry in Kevin Durant sta skupaj dosegla 65 košev - Curry 36, Durant 29 in 12 skokov, vprašanje zmagovalca pa ni bilo dolgo odprto, saj so imeli Warriors ob koncu prve četrtine 12 točk prednosti, ob polčasu 14 in po treh četrtinah 18.

»Kemija znotraj ekipe se izboljšuje iz tekme v tekmo. In prav to bomo potrebovali v finalu,« pravi Durant in dodaja: »Uživamo v igri. To je bistvo našega uspeha.«

San Antonio zelo oslabljeni, Ginobili razmišlja o upokojitvi Spurs niso imeli nobene možnosti za presenečenje, saj so nastopili kar brez treh igralcev. Manjkali so Kawhi Leonard, Tony Parker in David Lee. Trener San Antonia Gregg Popovich je že po poškodbi Leonarda na prvi tekmi konferenčnega finala na zahodu uvidel, da njegovo moštvo ne bo kos zasedbi iz Kalifornije. »Fantastični so. Kapo dol. Igrajo lepo košarko in zaslužijo si naslov.« Ginobili, ki bo v kratkem dopolnil 40 let, je po tekmi priznal, da si bo vzel čas za razmislek o prihodnosti. »Čutim, da lahko še igram, vendar vprašanje je, ali si želim ponovno čez celoten proces. Nocoj sem imel občutek, da me ljudje želijo upokojiti ... Vzel si bom par tednov časa, se pogovoril z ženo, nato pa vam bom sporočil svojo odločitev,« je dejal Argentinec.