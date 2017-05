Višji sodniki so po naših neuradnih podatkih razveljavili sodbo, s katero so marca lani na ljubljanskem okrožnem sodišču Milana Trivkovića oprostili vpletenosti v grozljivo ugrabitev Zorice Škrbić junija 2014. Tožilstvo je s svojimi argumenti v celoti prepričalo višje sodišče, ki je odredilo novo prvostopenjsko sojenje.

Edini, ki ni priznal

Trivković je bil obtožen sodelovanja v hudodelski združbi, ki je 26. junija 2014 v ljubljanskem Trnovem pri belem dnevu ugrabila 32-letno Škrbićevo, jo odpeljala do skrivališča v gozdu na obrobju Ljubljane, privezala za drevo in skoraj devet ur zverinsko mučila. Proti jutru so jo odpeljali v Podpeč in vrgli iz avta, zaradi hudih poškodb pa je kar tam na cesti umrla. Škrbićeva je bila partnerica Dejana Vidmarja, vpletenega v rop sefov SKB, in druščina se je namenila, če ne zlepa pa zgrda, izvedeti, kje je okoli 20 milijonov naropanih evrov, ki jih niso nikoli našli. Željko Petrović, Blagoje Sazdov in Senad Livadić so vpletenost v ugrabitev in mučenje priznali že na predobravnavnem naroku; na podlagi sporazuma o priznanju krivde so dobili 15, 14 oziroma dve leti in dva meseca zapora. Trivković je bil edini, ki ni priznal in zoper katerega so opravili celotni dokazni postopek. Obtožen je bil, da je žrtev poprej opazoval, da bi se s pajdaši seznanili z njenimi dnevnimi navadami, bil naj bi tudi tisti, ki je avto z ugrabljeno vozil zadnji del poti v gozdu, kjer sta jo nato Petrović in Sazdov na nepredstavljivo grozljive načine mučila vso noč.

Trivković je to vseskozi zanikal in po končanem sojenju tudi dočakal oprostilno sodbo. »So okoliščine, ki so sumljive, a ne pripeljejo do nedvoumnega zaključka, da je storilec res on,« je na koncu razsodila sodnica Vesna Podjed. Prijatelji, ki so Trivkoviću dali alibi, sicer sodnice niso čisto prepričali, ampak po drugi strani tudi ne pokojničina mama, ki je na sodišču prav v Trivkoviću prepoznala moškega, ki naj bi enkrat, ko je bila Zorica še živa, posedal v avtu pred njenim stanovanjem. Za volanom bi lahko sedel tudi kdo drug, ki bi mu bil podoben, je menila Podjedova in dodala, da sta si Trivković in Petrović precej podobna in da ju je tudi neka druga priča zamenjala.