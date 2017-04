»Obtoženi se seje ne bo udeležil iz osebnih razlogov, že dosedanji sodni postopek je bil zanj dovolj utrujajoč,« je odvetnik Blaž Kovačič Mlinar pojasnil današnjo odsotnost Milana Trivkovića na ljubljanskem višjem sodišču. Obravnavali so pritožbo tožilstva na pred letom izrečeno sodbo, s katero so Trivkovića oprostili vpletenosti v hudodelsko združbo, ki je 26. junija 2014 v ljubljanskem Trnovem ugrabila Zorico Škrbić. Bil je edini, ki se je izrekel za nedolžnega; Željko Petrović, Blagoje Sazdov in Senad Livadić so na podlagi sporazuma o priznanju krivde dobili 15, 14 oziroma dve leti in dva meseca zapora. Tožilca Boštjan Jeglič in Mateja Gončin sta se zdaj zavzela za novo sojenje in ponovno odreditev pripora.

Sumljivo, a ne dovolj

Druščina naj bi Škrbićevo za tarčo izbrala zato, ker je bila partnerica Dejana Vidmarja, vpletenega v rop sefov SKB. Želeli so izvedeti, kje je okoli 20 milijonov naropanih evrov, ki jih niso nikoli našli. Po trditvah tožilstva jo je Trivković opazoval, da so se seznanili z njenimi življenjskimi navadami, nato je sledila ugrabitev. Pred domačo hišo sta jo Petrović in Sazdov porinila v bel avtomobil alfa romeo in v spremstvu audija A6, v katerem sta bila neznanca, sta jo odpeljala v gozd na obrobju Ljubljane. Zadnji del poti naj bi alfo vozil Trivković in se nato z njo tudi odpeljal, Petrović in Sazdov pa sta ostala in žrtev na različne načine mučila vso noč. Zgodaj zjutraj sta jo v Podpeči vrgla iz avta, umrla je še pred prihodom reševalcem. Zažgano alfo so našli v bližini.

»So okoliščine, ki so sumljive, a ne pripeljejo do nedvoumnega zaključka, da je storilec res obtoženi,« je prvostopenjsko sojenje zaključila sodnica Vesna Podjed. Trivkovićevemu alibiju (prijatelji so pričali, da so bili skupaj pri njem doma) sicer ni do konca verjela, ampak enako velja tudi za pričanje pokojničine mame. Zorica ji je zaupala svoje sumničenje, da jo nekdo opazuje (mislila je, da je policija) in jo enkrat opozorila na moškega, ki je pred hišo sedel v beli alfi. Mama je na sodišču z gotovostjo zatrdila, da je bil to Trivković, a prej na policiji med fotografijami možnih osumljencev njegove ni izbrala. Pomembno vlogo na sojenju so imele tudi zaščitene priče. Po besedah tožilstva so obtoženega obremenile, bi pa bile pripravljene povedati še več, če ne bi bile, očitno s strani Trivkovićevih prijateljev, deležne hudih pritiskov. Šlo je za grožnje pa tudi fizično nasilje.