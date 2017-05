Švedski hokejisti so 81. svetovno prvenstvo najvišjega razreda sklenili z velikim zmagoslavjem. V Kölnu so šele po kazenskih strelih z 2:1 dobili finalno tekmo proti Kanadi in se desetič zavihteli na svetovni hokejski vrh. Bronasto odličje so osvojili Rusi, ki so popoldne ugnali Finsko (5:3).

Švedski loterija kazenskih strelov V velikem finalu sta mreži mirovali vse do 40. minute. Pred tem je imela Kanada več priložnosti, Švedi pa so udarili 21 sekund pred odmorom. Hokejisti z evropskega severa so z igralcem manj presenetili kanadsko obrambo na čelu z vratarjem Calvinom Pickardom. Plošček je na poti do kanadskega gola začel poskakovati in pristal za njegovim hrbtom. Kanada je v zadnji tretjini močno pritisnila in z igralcem več izsilila izenačenje. Tekmeca sta razživela finale, akcije so si hitro sledile na obeh straneh, vendar so zmagovalca odločili šele kazenski streli. V dvajsetminutnem podaljšku navkljub visokemu ritmu in številnim priložnostim ni bilo zadetkov, v loteriji najstrožjih kazni pa so bili srečnejši Švedi. Blestel je vratar Henrik Lundqvist. Na tekmi za bron so Rusi ugnali Fince, kar je za Zbornajo komando slaba tolažba po grenkem porazu v polfinalu proti Kanadi. Rusija je v soboto popoldne vodila že z 2:0, a v zadnji tretjini tako močno popustila, da so v njeno mrežo padli kar štirje ploščki. Rusija je tako ponovila bronasti dosežek z lanskega domačega turnirja, na vrhu sveta pa je bila nazadnje pred tremi leti v Minsku.

Slovenija z Avstrijo in Korejo Slovenska reprezentanca je nastope na prvenstvu sklenila že pred tednom dni v predtekmovanju, ko je v Parizu izgubila vseh sedem tekem. Izbrano vrsto prihodnjo pomlad čaka turnir skupine B v Budimpešti, moštvo pa bo pred odhodom na Madžarsko odigralo po dve pripravljalni tekmi z Južno Korejo in Avstrijo. Oba nasprotnika bosta prihodnje leto nastopala med svetovno elito, hokejska zveza pa se še vedno dogovarja za dodatne tekme tudi pred začetkom februarskih olimpijskih iger v Pjongčangu. Predsednik Mednarodno hokejske zveze (IIHF) Rene Fasel je ob zaključnih bojev v Kölnu poudaril, da še vedno obstaja možnost za prihod zvezdnikov iz NHL na olimpijske igre, letošnje svetovno prvenstvo v Nemčiji in Franciji pa ga je navdušilo. Organizatorji so skupaj prodali skoraj 680.000 vstopnic, v zgodovini prvenstev so bili pred dvema letoma uspešnejši le Čehi s prizoriščema v Pragi in Ostravi. Tokrat je bilo v Kölnu dvakrat več navijačev kot v hokejsko zaspanem Parizu, na prvenstvu pa je z vsemi zamudniki vred nastopilo 92 igralcev iz NHL.