Kako tudi ne – Trudeau je čeden, liberalen in spontan. Tudi ko je pretekli teden na delo pripeljal triletnega sina Hadriena, je to nemudoma postala svetovna novica, čeprav še zdaleč ni bil prvi svetovni voditelj, ki je v službo pripeljal otroka. Navsezadnje je ena najbolj znanih podob Johna F. Kennedyja tista, na kateri pod njegovo mizo sedi sin John Jr. Res pa je, da fotografije Donalda Trumpa in njegovega sina v Ovalni pisarni nikoli ne bodo tako prisrčne kot podobe kanadskega premierja, ko se v pisarni s sinom igra skrivalnice, ko skupaj tekata po hodniku parlamenta, kasneje pa deček maha poslancem in strumno stoji ob očetu med tiskovno konferenco.

Hadrien je eden od treh otrok, ki jih ima 45-letni Trudeau z ženo Sophie. In to niti ni prvič, da je otroke pripeljal v službo. Navsezadnje je tudi on kot otrok tekal po premierskih pisarnah, ko je bil kanadski voditelj njegov oče Pierre Trudeau. Odrasel je v premierski rezidenci in le hipijevski materi Margaret se ima zahvaliti, da so ga vzgajali kot običajnega dečka. Hodil je celo v javno šolo. Ko je postal premier, pa se njegova družina ni preselila v 140 let staro premiersko rezidenco, ampak biva v hiši na drugi strani ceste. V rezidenco bi se preselili, če bi jo prenovili. Trudeau pa je še v nečem zvest družinski tradiciji: tako 10-letni sin Xavier kot 8-letna hči Ella-Grace hodita v javno osnovno šolo.