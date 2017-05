»Jaz ne želim odgovarjati za nobenega otroka. Sicer bi ostal pri svoji prejšnji družini. Starejše nisem mogel prenašati. Same težave. Rekel sem, da bom odšel, če ne bomo tega rešili. Rekel sem, da nočem, da gre kakšen otrok mrtev iz hiše,« je pričanje Sadihe Alibabić, mame soobtožene Sande Alibabić, komentiral Mirzan Jakupi. Potem ko je Mirzan Sadihi zabrusil še, da je bilo stanovanje, v katerem so živeli, kot trgovina in da je Sanda odločala o tem, kdo bo iz stanovanja odšel mrtev in kdo živ, so se v dvorani zaslišali vzdihi. Ko je Jakupi še enkrat želel nekaj pokomentirati sodnici, ga je njegov odvetnik po uradni dolžnosti Damijan Pavlin ustavil, češ da si bo le še bolj škodil.

Naj spomnimo. Mirzan Jakupi in Sanda Alibabić sta obtožena surovega ravnanja z dveletno deklico Arino ter povzročitve hudih poškodb, ki so vodile v njeno smrt v začetku julija lani. Mirzan in Sanda sta skupaj živela od decembra 2015, ko je Sanda zapustila prejšnjega partnerja in pri njem pustila dve starejši hčeri. Obe mlajši je preselila k Jakupiju. Starejša od teh dveh (njo je omenjal Jakupi v svojem komentarju) je sladkorna bolnica in kmalu so jo odpeljali na zdravljenje. Arina je ostala v tem stanovanju, ki je bilo glede na pričevanje policistov, zdravnikov in sorodnikov popolnoma neprimerno za bivanje majhnega otroka. Ob Jakupijevih komentarjih o odgovornosti do otrok in tudi ob tem, da je Sadiha povedala, da ji je enkrat rekel, da mora Arina oditi, pa četudi gre v posvojitev, je treba vendarle spomniti, da je Sanda Alibabić pred kratkim v priporu rodila otroka, katerega oče je prav Jakupi. Otroka so ji seveda vzeli in je zdaj v rejništvu.