Sodnica Milena Turuk, ki v Kranju vodi sodni postopek v primeru jeseniške deklice, je prebirala grozljive ugotovitve policistov in kriminalistov, ki so jih zapisali po ogledu kraja dogajanja julija lani. Družina je v zadnjih dneh pred usodnimi dogodki živela v neustreznih razmerah. Za razsvetljavo so, ker so jim izključili elektriko, uporabljali sveče, hladilnik jim kljub poletni vročini ni deloval, iz pip v kopalnici pa je tekla le mrzla voda. V dekličini plastični kadi je bilo umazano perilo, oprana oblačila pa so bila razmetana po omarah v dekličini in v dnevni sobi. V kuhinji se je trlo cigaretnih ogorkov, vsi prostori pa so bili po zapisnikih sodeč zatohli ter smrdeli po mešanici cigaretnega dima in plesni, ki se je širila predvsem v dekličini sobi.

Obtoženi Mirzan Jakupi je sicer zanikal navedbe dekličine mame Sande Alibabić, da je z njeno dveletno hčerko redko hodil na sprehode v domačem okolju. »Šli smo tudi v Maribor, Celje, v Kranj. Vse na mojo osebno željo. Z Arino sem delal tako kot s svojimi otroki. Kupoval sem ji tudi oblačila in igrače,« je dejal sodnici Mileni Turuk, medtem ko je na zatožni klopi Sanda Alibabić ves čas očitno odkimavala z glavo in večkrat ob njegovih navedbah planila v jok. »Želim, da se izve resnica,« je komentirala Jakupijev zagovor.

Bil je njen zaščitnik, a se ga je bala

Ne eden ne drugi solz nista mogla skriti med ogledom fotografij, ki jih je zbranim sodnica predočila v dokaznem postopku. Fotografije njihovega nekdanjega skupnega doma, dogajanja med prihodom reševalcev, ko deklica ni kazala znakov življenja, in iz bolnišnice po večurni operaciji je Alibabićeva med jokom komentirala in sodnici pojasnjevala okoliščine dogajanja. Pokazala je, denimo, kje je bil trampolin, ki naj bi bil kriv za dekličin zlom ključnice. Med ogledom fotografij z mobilnih telefonov, partnerja sta uporabljala kar štiri različne aparate in številke, je pojasnjevala, kje so bili ob posnetkih ter kaj so počeli. Jakupi je v nasprotju z njo sem in tja pojasnil le kakšno tehnično podrobnost, na primer, da je pokakano pleničko, ki je ostala na radiatorju v predprostoru, deklici zamenjal on.

Med fotografijami je tako Alibabićeva pokazala tudi roza igračo – konjička, ki je ležal v torbi z igračami. Prav z njim naj bi po njenih navedbah Jakupi pretepel dveletnico in ji povzročil veliko modrico na stegnu malo pred smrtjo, a je to po vprašanju sodnice izrecno zanikal. »Takšne igrače nisem nikoli videl, Arina je ni imela,« je trdil še nekaj minut pred ogledom fotografije. Prav tako je zanikal, da svoji partnerki s hčerko ni dovolil obiska zdravnika. »Prosil sem jo, naj jo pelje k zdravniku,« je dejal. Odzval pa se je tudi na trditve Alibabićeve, ki je v svojem zagovoru izpostavila, da se je Jakupija bala. »Jaz sem bil njen vojak in zaščitnik pred njenim nekdanjim možem,« je dejal. Zanikal je tudi navedbe soobtožene, da mu je bila deklica očitno v napoto in da jo je klical »živina«. »Arina mene nikoli ni motila, motila pa me je njena družina,« je pojasnil sodnici.